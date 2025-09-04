Un problema con las comunidades autóctonas de Honduras obliga a la organización a alterar el estreno

En medio de la peor crisis de audiencias de su historia, Telecinco encomienda el 'prime time' de la nueva temporada a uno de los pocos formatos que se mantiene todavía a flote. La segunda edición de 'Supervivientes All Stars' desembarcó este jueves 4 de septiembre en la parrilla del canal principal de Mediaset prometiendo una aventura aún más épica y exigente.

14 ex concursantes de 'Supervivientes', «los mejores, los que son dignos de regresar a la aventura más extrema», han regresado a los Cayos Cochinos listos para someterse a unas condiciones todavía más desafiantes, como la falta de dotación de alimentos básicos para sobrevivir a los primeros días como 'robinsones'.

El que tampoco faltaba a la cita era Jorge Javier Vázquez, que una edición más se pone al frente del famoso 'reality'. El presentador reapareció con un llamativo cambio físico, con traje blanco, pelo rubio platino y gafas oscuras que no pasaba desapercibido en redes sociales. «Por primera vez, los Cayos Cochinos nos acogen en septiembre, una época difícil por las complicaciones meteorológicas. Nuestros supervivientes tendrán que enfrentarse a unas playas sin la dotación mínima para poder alimentarse», explicaba nada más arrancar.

Un contratiempo para arrancar la edición

Además, el maestro de ceremonias anunciaba que el estreno iba a ser diferente a lo previsto, pues un contratiempo que ha obligado a la organización a cambiar la mecánica de la gala. «Teníamos preparados unos juegos y la noria infernal. Sin embargo, en este momento y por motivos ajenos a nosotros, no se pueden realizar. Debido a un problema de una de las comunidades autóctonas con las autoridades locales, nuestra playa de juegos se ha visto alterada», comunicaba.

Información importante sobre los juegos previstos de esta noche 👇🏻



🏝 #SVAllStarsGala1

🔵 https://t.co/0FBgMJbInX pic.twitter.com/sf8OJMRhLl — Supervivientes All Stars (@Supervivientes) September 4, 2025

«Por supuesto, respetamos su derecho a expresarse como consideren. Por ello, en este momento no sabemos si vamos a poder realizar los juegos previstos. A lo largo de esta noche veremos lo que pasa», proseguía el presentador, que intentaba además que el imprevisto no desluciera el arranque del concurso. «Este es el espíritu de 'Supervivientes': superarse ante la adversidad, no rendirse nunca y afrontar lo que venga. Nuestro equipo y nuestros concursantes lo entienden así y van a dar lo mejor de ellos».

Laura Madrueño, desde los Cayos, reconocía las dificultades por las que estaban pasando. «No os podéis imaginar todo lo que nos ha ocurrido esta mañana, pero tenemos un despliegue sin precedentes para una gala inolvidable, pase lo que pase».