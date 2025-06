Primeras palabras de la fan de Alejandro Sanz para '¡De Viernes!': «Era consciente pero tenía miedo»

Cuenta atrás para escuchar en directo a Ivet Playà, la fan de Alejandro Sanz que ha puesto al cantante en el ojo del huracán con sus declaraciones a través de redes sociales. La bomba saltó a comienzos de esta semana, cuando la joven publicó un vídeo en su cuenta de TikTok donde hacía referencia a una relación que habría mantenido con el cantante y que habría sido algo «tormentosa», viviendo situaciones que, según ella, sobrepasarían «los límites de lo considerado moral».

Tras todo el revuelo que esto ha creado, con minutos y minutos de televisión dedicados al tema y con comunicado del artista de por medio, este 20 de junio llega Ivet a '¡De Viernes!' para contar su versión de los hechos al detalle. En 'TardeAR' (Telecinco) han emitido en exclusivo las primeras declaraciones de esta chica al programa que presenta Beatriz Archidona y Santi Acostaa y no tienen desperdicio. Entre los titulares de este adelanto de la entrevista, cuando Playà afirma que «era consciente de lo que estaba pasando pero tenía miedo de que se estropeara nuestro vínculo de tantos años».

Esta joven ha contado cómo nació su historia con Alejandro Sanz y en qué desembocó. De los comienzos, relata a cámara que todo partió de un trabajo del instituto: «Contacté con gente del entorno del cantante y empezamos a mantener el contacto. En mi cumpleaños me felicitó y dijo de vernos. Yo accedí y ese día me dio un beso en la comisura de los labios, ¡pensé que se había equivocado!». Añade que empezó a ver «cosas que no eran normales» pero «tenía miedo de que se estropeara nuestro vínculo de tantos años».

Leticia Requejo, que estaba entre las colaboradoras de la tarde con Frank Blanco y Verónica Dulanto, ha dado detalles al respecto. Ha señalado el posible chantaje de Ivet al cantante, que le habría pedido dinero a cambio de su silencio y que llegó a decirle que o se lo daba o lo conseguiría por otro lado. Según Requejo, todo terminó cuando entró en escena Candela, la última pareja conocida de Alejandro Sanz.

En plató han sido especialmente críticos con la joven. Han especificado que cuando Sanz fue a 'La Revuelta', un episodio reciente muy comentado por que ella había acudido a las puertas del teatro donde se graba el programa, no se permitió que entrara «porque él ya había decidido poner distancia de por medio», ha sentenciado Leticia Requejo. Luis Pliego, director de 'Lecturas', afirmó este miércoles que Playá trató de contactar con ellos en marzo para venderles la exclusiva de la relación pero que desde la revista desecharon el tema.

Sobre qué más dirá la joven en '¡De Viernes!', 24 horas apenas para que se emita el programa y se conozca el contenido íntegro de la entrevista. También han especulado sobre el siguiente paso que podría dar el cantante, con el asunto en manos de sus abogados y representantes legales.