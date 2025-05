Así ha sido el primer 'enganche' en directo entre María Patiño y Belén Esteban: «¡Si nadie piensa como tú!»

Mucho ruido y, de momento, no pocas nueces, y eso que apenas llevan dos programas. 'La familia de la tele' se mudó el lunes a las instalaciones de RTVE en Prado del Rey, concretamente al mítico Estudio 5, y en estas dos jornadas de tarde pareciera que no terminan de aclararse entre presentadores varios, colaboradores, con telenovelas de por medio y hoy además con un cónclave que ha eclipsado la primera parte de la emisión. En esta reunión en torno a la plaza del 'barrio' de Bellavista cada vez se escuchan más voces en alto, casi en grito, y esta tarde se ha dado el primer momento de choque de trenes entre las dos íntimas amigas que más se contrarían del panorama televisivo: María Patiño y Belén Esteban.

El 'enganche' se ha dado en la última parte del programa, cuando trataban sobre Terelu Campos, Alejandra Rubio y su pareja, Carlo Constanza, y la madre de este, Mar Flores. María Patiño defendía que Alejandra no deja a su madre hablar en medios sobre su consuegra, la que fuera mítica modelo española, y Belén Esteban era de la opinión contraria, y defendía como podía a 'la Rubio'. Es aquí que, al darse la diferencia, la de San Blas ha tratado de compartir lo que ella consideraba y Patiño parecía no dejarla hablar.

Belén lo ha intentado por activa, por pasiva, por delante y por detrás, ¡y nada! Tanto es así que ha llegado a exclamar, alzando el tono de voz: «María, ¿por favor? ¿Me dejas hablar? Tú llevas toda la tarde hablando, de verdad». Esto lo ha intentado varias veces, siendo interrumpida de manera reiterada por la presentadora estrella de 'La gran familia'. En una de estas, Patiño le ha espetado a Esteban: «¡Si es que nadie piensa como tú!». Esto ha ofendido sobremanera a la colaboradora, que ha mostrado su desacuerdo con su fiel compañera desde la etapa de 'Sálvame' y ha fruncido el ceño.

Este no ha sido el único rifirrafe por tener el turno de palabra. Lydia Lozano peleaba por lo suyo, Kiko Matamoros salía a defender su terreno y hasta Aitor Albizua ha llegado a decir: «¿Sabéis quién no ha hablado nada a lo largo de esta tarde?». Era una pregunta retórica, con idea de transmitir que él no había podido participar en el programa de este 7 de mayo por la intensidad de los compañeros y compañeras.

Probablemente no sea esta la primera ni la última vez que se emita en vivo y en directo una confrontación de este tipo. 'La familia de la tele' está haciendo bastante ruido, literalmente, y no sabemos si realmente ha llegado para quedarse…