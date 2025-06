Una presentadora de Telecinco no se corta en reprender a Óscar Puente ante las cámaras: «No son las formas»

Si hay un ministro que esté todo el día en las redes sociales, ese es, sin duda, el ministro de Transportes, Óscar Puente. Y es que, el político es un fiel seguidor de X, antiguo Twitter, en el que suele dejar publicaciones de lo más polémicas contra el que él considera sus enemigos, ya sean políticos o periodistas. Así, si hace unos meses se enzarzaba con una colaboradora de 'Espejo Público' (Antena 3), ahora se ha revuelto contra algunos antiguos socialistas contra los que se ha despachado a gusto. Unas palabras las que les ha dedicado que Ana Terradillos, presentadora de 'La mirada crítica' (Telecinco), no ha dudado en reprender ante las cámaras de Mediaset.

«Nos es el único frente del presidente del Gobierno, algunos de los suyos se han mostrado muy críticos contra él por el escándalo por los audios de Leire Díez. Y, ¿qué han hecho sus más cercanos? Pues, atacar y defender a su líder», introducía Ana Terradillos a la audiencia de 'La mirada crítica', a la que le ofrecía un vídeo con unas declaraciones de Madina, contra las que cargaba Óscar Puente.

«El que faltaba en el cuarteto de los resentidos. No ganarían hoy en el partido ni una asamblea en su pueblo. Ni una vez se os ha visto defender a vuestro partido del acoso diario de la derecha», escribía en X el ministro de Transportes, mientras que Lambán salía en defensa de Madina, y que provocaba de nuevo el ataque de Puente con la publicación de unas imágenes del Facebook de Leire Díez.

Ya de vuelta al plató, Ana Terradillos reaccionaba ante las publicaciones de Óscar Puente. «Claro, ese es el cuarto, que no sabemos, quién es el cuarto (resentido), pero hombre, no son las formas, digo yo», le afeaba la presentadora de Telecinco al ministro. «Aparte que lo que está diciendo Madina, que tampoco se portaron con él muy bien... Es un tipo constructivo, Yo no sé Edu Madina tiene las espaldas muy anchas, pero yo creo que las formas, son las formas en política», sentenciaba la conductora de 'La mirada crítica'.