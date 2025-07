Un presentador de TVE declara la 'guerra' a David Broncano: «Eres un aficionado, no tienes ni idea»

'Guerra' de presentadores en Televisión Española (TVE). Y es que, David Broncano no solo es el rival de conductores de otras cadenas como Pablo Motos, con quien ha mantenido una feroz batalla esta temporada, sino que el 'enemigo' le ha salido en su propia casa: La 1. Esto es lo que se ha podido comprobar este miércoles cuando Julian Ianzti, presentador de 'Vive San Fermín', no se ha cortado en retar a su compañero de la cadena pública en pleno directo y con las cámaras, los telespectadores y el público que abarrotaba las calles de Pamplona como testigos.

Todo sucedía al inicio de 'Vive San Fermín', el programa diario de TVE que cubre los encierros de los sanfermines, cuando nada más empezar el espacio Ana Prada conectaba con su compañero, Julian Ianzti, que se encontraba en las calles de Pamplona en vez de estar en el plató.

«¡Mira!, porque tengo un reto», señalaba Julian Ianzti a Ana Prada que lo escuchaba desde el set de la cadena pública. «¡Señor Broncano!», espetaba el presentador de TVE. «¡Broncano!, eres un autentico aficionado tocando el bombo, no tienes ni idea», le soltaba el conductor del espacio al presentador de 'La Revuelta', al que le lanzaba un desafío. «Te reto o bien vienes tú o voy yo pero tenemos que tocar el bombo los dos, como no quiero ser abusón voy a tocar tu canción pero no con el bombo grande que me hubiera gustado, sino con el tamborelico, atento ver si igualas esto», le espetaba Julian Ianzti a David Broncano.

Julian Iantzi ha retado en pleno directo a David Broncano La 1

«¿Os conocéis la canción de Broncano? A ver, ¡atentos!», avisaba el presentador de 'Viva San Fermín' al público que se encontraba en las calles de Pamplona y que se animaban a cantar desde el vallado. «¡Broncano!, ¡mejora esto aficionado, que eres un aficionado!», espetaba Julian Iantzi que dejaba ahí su reto al presentador de 'La Revuelta'.