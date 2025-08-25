El presentador de 'La mirada crítica' pone en jaque a su directora al delatarla: «Ella los roba»

Agosto llega a su fin y con ella el cierre de las vacaciones. Así, las familias aprovechan los últimos días del mes antes de la denominada 'Vuelta al cole'. Un nuevo curso que conllevará un gran desembolso por parte de las familias para la adquisición del material escolar y que ha sido tema de tertulia en 'La mirada crítica' (Telecinco), en donde su presentador no solo ha hablado con un economista, sino que se ha ido de la lengua para poner en aprietos a la directora ante las cámaras del espacio de actualidad.

'La mirada crítica' dejaba a un lado los asuntos políticos del día y ponía sobre la mesa la vuelta al cole. Así, el programa de Telecinco informaba que este curso 2025-2026 sería la «vuelta al cole más cara de la historia», con un desembolso de 500 euros por niño.

Una información para la que 'La mirada crítica' contaba con la presencia a través de videollamada del economista Eduardo Bolinches, al que solicitaban que diera algunos consejos a la audiencia para superar de la mejor manera este arranque del curso escolar.

«En la época mía, mi hermano que tiene cinco años menor que yo, heredaba todos los libros, obviamente», comenzaba diciendo el experto en 'La mirada crítica' que proseguía con su intervención en el programa. «Comprando, a mí, por ejemplo, hace un mes se me acabó el palé de folios, yo compré hace cuatro o cinco años un palé de folios, que son 150.000 folios... pero me han durado seis años, lo compre por menos de 400.000 euros», señalaba Bolinches que se hacía eco que de esta manera al comprar en grandes cantidades no había sufrido el incremento del precio de la pasta de celulosa con la que se hacen los folios.

Entonces, Jano Mecha, presentador del programa de Telecinco, interrumpió a su invitado para dejar un comentario con el que ponía en aprietos a la directora de 'La mirada crítica'. «Me dice la directora que ella los roba los folios del trabajo, o sea que le salen baratos», señalaba el periodista en tono de humor 'poniendo en jaque' a la responsable del espacio de actualidad.

Noticia Relacionada Preocupación por lo visto en el regreso de Mario Vaquerizo a los escenarios: «Me genera inquietud» Mari Carmen Parra Alfonso Arús, que regresaba este lunes a las mañanas de La Sexta, mostró su intranquilidad al ver al cantante de Nancys Rubias

«Eso y los bolis...», le añadía el invitado de 'La mirada crítica' a Jano Mecha que cerraba la broma. «Eso lo hago yo que me llevo todos los bolis que veo», decía con sorna el presentador antes de continuar con la entrevista.