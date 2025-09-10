Preguntan a Vicente Vallés por el trabajo de Pepa Bueno en el informativo de TVE y es claro en su respuesta: «Seguro que a partir de ahora...»

El pasado mes de julio se conoció la noticia del fichaje de Pepa Bueno por RTVE. La cadena publica confirmó que la periodista regresaba a la casa tras 13 años para ponerse al frente de la segunda edición del Telediario.

La comunicadora declaró que afrontaba este nuevo camino profesional con ilusión. «Es como cerrar un círculo, volver donde aprendí el oficio y me convertí en la periodista que soy», afirmó.

Su primer reto en TVE ha sido entrevistar a Pedro Sánchez. Más de año y medio después de su última visita a Torrespaña, el presidente del Gobierno aceptó la charla con la extremeña. El esperado encuentro fue seguido por un media de 1.381.000 espectadores (un 13,2% de cuota de pantalla). Sin embargo, fue la segunda opción de la audiencia, ya que no logró superar a Bertín Oborne en 'El Hormiguero'.

Aunque la periodista tan solo lleva 10 días presentando este espacio, ya hay quienes han opinado sobre el trabajo que está haciendo. Una de esas personas ha sido Vicente Vallés, compañero de profesión y rivales.

Vicente Vallés, claro sobre el trabajo de Pepa Bueno en el informativo de TVE

Una de las preguntas que le han hecho a Vicente Vallés en una entrevista para Informalia es qué opina sobre el encuentro entre Pedro Sánchez y Pepa Bueno en TVE. El presentador de los informativos de Antena 3 ha sido muy claro. «Me pareció correcta, como todas las que hace. Ha sido muy buena periodista y lo sigue siendo», declara.

Vallés comenta que en su cadena es más complicado poder hacer este tipo de cosas. «Solemos tener un poco repartido los contenidos y es muy extraño que hagamos entrevistas», explica.

Además, el comunicador ha hablado sobre su vínculo personal con Bueno y Franganillo. «Con Carlos tengo bastante relación porque trabajamos juntos en TVE. En aquella época también estaba Pepa como presentadora y la conozco del mismo tiempo. He coincidido con ella en algún acto y le escribí cuando se anunció su nombramiento y le di la bienvenida a esta batalla que tenemos en las noches. Seguro que a partir de ahora estrecharemos lazos», sostiene.