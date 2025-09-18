Preguntan a Risto Mejide qué opina del fichaje de Marta Flich en TVE y revela su postura: «Le deseo...»

Han pasado ya varios meses desde que Marta Flich anunciara su adiós a 'Todo es mentira', el programa de Risto Mejide en Cuatro, tras casi seis años como colaboradora y copresentadora. Lo hizo «para explorar nuevos caminos» en el mundo de la comunicación y sin un contrato sobre la mesa, pero con ganas de crecer como profesional lejos del programa que la había acogido en los últimos años.

«Me la jugué mucho. Era el momento, tuve vértigo pero confié… y también hice cálculos a ver hasta cuándo podía estar sin trabajar. Sentía que allí había tocado techo. Me gusta mucho hacer un programa diario de actualidad, pero quería que fuera mío, tener mi propia voz. Me ha dado muchísima cancha, pero al final era el programa de Risto, no el mío», contó en una entrevista a El Mundo.

Una apuesta que, aunque arriesgada, ha acabado saliéndole bien. La presentadora ha sido la elegida para dirigir junto a Gonzalo Miró'Directo al grano', el nuevo magacín vespertino de La 1, que se estrenó este pasado lunes 15 de septiembre y que ha llegado con fuerza a las tardes de la cadena. Durante su primera emisión, el recién estrenado espacio logró un 11,1% de audiencia, colocándose como la segunda opción de la franja.

Desde que se confirmara su fichaje por RTVE, son muchos los rostros conocidos de la televisión que se han pronunciado sobre este aterrizaje de Flich en la cadena pública. El último en hacerlo ha sido un viejo conocido para la valenciana, su excompañero Risto Mejide, que vivió en primera persona su marcha del mundo Mediaset.

Risto Mejide da su opinión tras el fichaje de Marta Flich por RTVE

Fue él quien la despidió por todo lo alto en 'Todo es mentira' el pasado mes de junio, agradeciéndole los «seis años y medio de dedicación absoluta a este formato». Desde entonces, según afirmó la conductora de 'Directo al grano' en una entrevista para Informalia, el publicista no se ha vuelto a poner en contacto con ella: «No he hablado con él. La última vez fue cuando nos despedimos en directo en el programa», reveló hace unos días.

A pesar de que su relación se ha enfriado en estos últimos meses, el presentador estrella de Cuatro sí ha tenido palabras para calificar su fichaje por RTVE tras más de un lustro en Mediaset. Preguntado por la llegada de Marta Flich a la cadena pública, el escritor catalán ha respondido con rotundidad sobre el desembarco de su excompañera en La 1.

Para Mejide, la llegada de Flich para dirigir 'Directo al grano' ha sido «genial». «Yo a Marta le deseo lo mejor del mundo porque se lo merece», ha sentenciado el presentador de Mediaset en exclusiva en una entrevista para El Televisero.

Mejide, muy duro contra los que critican a Gonzalo Miró por su «tendencia política»

Al exjurado de 'Operación Triunfo' también le han preguntado por las críticas que ha recibido Gonzalo Miró por su «tendencia política» después de fichar por la televisión pública. El barcelonés, acostumbrado a recibir comentarios similares, ha cargado duramente contra los críticos.

«Es que si demuestras una tendencia es porque la demuestras, si no le demuestras por qué eres un chaquetero... Que la gente haga su trabajo, que dejen a la gente a trabajar en paz y que la televisión es lo más democrático que existe. Si no te gusta alguien, cambia de canal», ha recomendado Mejide.