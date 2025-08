Preguntan a Pedro Piqueras su opinión sobre la inmigración en España y es claro en su respuesta: «Es un asunto peliagudo»

Pedro Piqueras se despidió de la televisión a finales de 2023 después de más de 50 años de carrera. En su último programa, el entonces presentador de 'Informativos Telecinco' se dirigió a los espectadores visiblemente emocionado para desear «tiempos de menor crispación, de más justicia y más felicidad».

No obstante, el periodista ha aparecido de forma puntual en diferentes programas de televisión. Este mismo miércoles, sorprendía al conectar con 'Mañaneros 360', el programa matinal de La 1 que presenta Javier Ruiz y Adela González y que lidera su franja horaria.

Javier Ruiz conectó con Piqueras para conocer su valoración sobre uno de los temas más candentes de la actualidad en España: la inmigración. El asunto venía a colación de las imágenes virales de unos bañistas en la playa de Castell de Ferro (Granada) corriendo para detener a unos migrantes que acaban de llegar en patera.

Piqueras habla sobre la inmigración en España

Piqueras no se ha cortado a la hora de opinar sobre el tema de la inmigración en España. «Es un asunto peliagudo, el de la inmigración y la forma de ver la inmigración por parte de algunos», ha asegurado el expresentador de 'Informativos Telecinco'. «Yo le llamo a esto el 'virus del odio', que se ha extendido a través las redes sociales desde hace mucho tiempo», ha continuado.

No obstante, Piqueras ha apuntado a que el odio contra los inmigrantes no es algo solo de España. «Tienes que ver lo que dicen los de Alternativa por Alemania u otros grupos de carácter ultra en Europa», ha comentado. Según el periodista, se trata de un «brote contra la inmigración que se extiende como la pólvora» y tiene como valedor al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en su opinión «da legitimidad a un pensamiento que antes no había».

🔵Un grupo de bañistas retiene por la fuerza a migrantes llegados a una playa de Granada



Pedro Piqueras, en 'Mañaneros 360': "La forma de ver la inmigración por parte de algunos, yo le llamo el virus del odio"#Mañaneros6Ahttps://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/FSawRWIZuk — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) August 6, 2025

Respecto a las imágenes de los bañistas en Granada, Piqueras ha señalado «la división que se produce en la sociedad». «Hay gente que va a detenerlos, pero también hay gente que intenta que no los detengan y que se les trate humanamente», comenta el periodista, que advierte de que «lo peor de todo es que el virus del odio está creciendo».

Este 'virus del odio' no es algo espontáneo, según Piqueras. «No sé cómo se financia, podemos suponer que se hace desde quienes apoyan a algunos grupos ultras, pero no es algo que surja gratuitamente. Las redes se están llenando de llamadas al odio», ha asegurado.

La violencia en Torre Pacheco: «Crean una corriente de opinión de odio al inmigrante»

En este punto, Piqueras ha recordado los incidentes vividos en el municipio de Torre Pacheco, en Murcia, donde hace unas semanas se dieron graves altercados tras la agresión a Domingo, un señor de 68 años del pueblo, a manos presuntamente de jóvenes de origen magrebí. Bandas de radicales promovieron en días posteriores una 'cacería de inmigrantes'.

«El virus del odio se ha extendido y hay mucha violencia que luego no se nota en la calle. La gente en este país es mucho más normal de lo que pueda parecer por las noticias que vemos, pero esos grupos están y crean una corriente de opinión de odio al inmigrante y es un tema que para mí es llamativo», ha comentado.

Se da la circunstancia de que Piqueras visitó Torre Pacheco justo el día anterior a la paliza que recibió Domingo para acudir a una conferencia sobre el agua. «Pude ver que era una zona de secano absoluta que ahora se ha convertido en la huerta de Europa por muchas razones. Hay dos elementos fundamentales: uno es el agua que llega con el trasvase Tajo-Segura y el otro la llegada masiva de inmigrantes, muchos de ellos ilegales».

Sin embargo, el periodista ha hecho una defensa de la inmigración como parte esencial de la sociedad. «Son absolutamente necesarios, es absurdo pensar que hoy en día se pueda recoger el melón, por ejemplo, sin que haya inmigrantes cortándolo con el calor que hace», ha apuntado.

Piqueras: «Está fallando todo el mundo, pero sobre todo la política»

El popular presentador de televisión ha analizado a quién puede beneficiar este movimiento de odio hacia los inmigrantes. «Hay algo que aparece hace mucho, es la idea de la creación de un orden nuevo en el mundo», ha comentado Piqueras, para alertar después sobre «el crecimiento del pensamiento ultra» en toda Europa.

En este sentido, el periodista ha advertido de un «nuevo orden mundial» patrocinado por Trump. «Es penoso ver que cómo, desde una postura de fuerza, que hace pensar en otros momentos de la historia, se permite chantajear a Europa y todo para imponer. Y, sobre todo, me parece penoso que no nos demos cuenta de que se esté produciéndo y que pesen más las redes sociales que la verdad», ha denunciado.

Pedro Piqueras en 'Mañaneros 360' TVE

Javier Ruiz ha querido preguntar al presentador si están fallando los medios de comunicación a la hora de tratar esta cuestión. «También estamos fallando. Está fallando todo el mundo, pero sobre todo la política. El asunto de la inmigración es tan grave y tan difícil, que exige tanto esfuerzo por parte de todos, que exigiría acuerdos entre los partidos mayoritarios, que cada vez están más lejos», ha comentado.

En este sentido, Piqueras ha propuesto trabajar en dos direcciones. «Deberíamos poner en marcha programas para intentar arreglar todo esto», ha dicho desde la vía política. Además, ha pedido a la ciudadanía «ponernos en el lugar de los inmigrantes». «Son seres humanos que salen de zonas de guerra y de catástrofe, donde Europa ha invertido muy poco, tienen hambre y vienen a hacer los trabajos que nosotros no hacemos. Es difícil porque está todo tan polarizado...», ha concluido.