Preguntan a Isabel Rábago si Sánchez se atreverá a indultar al fiscal general y responde sin pelos en la lengua

Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, ha sido el nombre propio de este viernes en todos los matinales de la televisión. Y es que, la sentencia con su condena ha llenado de contenido las tertulias políticas de espacios como 'El programa de Ana ... Rosa' (Telecinco), 'En boca de todos' (Cuatro) o 'Espejo Público' (Antena 3), entre otros. Precisamente, ha sido el matinal presentado por Susanna Griso el que ha planteado una hipótesis, la del indulto y para responder a esta cuestión la presentadora le ha preguntado directamente a Isabel Rábago, colaboradora, que ha contestado sin pelos en la lengua.

'Espejo Público' llegaba a su segunda franja, pero lejos de abordar asuntos de sociedad como okupaciones o sucesos, el matinal de Antena 3 seguía conversando acerca del fallo del Tribunal Supremo acerca de Álvaro García Ortiz. Así, Susanna Griso se rodeaba de colaboradores como Toni Cantó, Samantha Villar o Isabel Rábago que atendían a las cuestiones que iba planteando la presentadora del espacio sobre el fiscal general del Estado.

Los colaboradores del programa iban dando su opinión acerca de todas las aristas del caso, hasta que Susanna Griso lanzaba una pregunta muy concreta. «Vamos a preguntar a la mesa. ¿Creéis que se va a atrever el Consejo de Ministros, Pedro Sánchez a atrever a indultar a García Ortiz?», cuestionaba la presentadora de 'Espejo Público' que tras escuchar a los tertulianos que tenía en plató se interesaba por la opinión de Isabel Rábago, colaboradora que se encontraba en la redacción, y que respondía tajante.

«¿Que si es capaz?», cuestionaba irónica la periodista de 'Espejo Público'. «Pues, claro, por supuesto, ¿lo dudamos? El 'sanchismo' está dispuesto a todo. Yo lo contemplo», aseveraba Isabel Rábago sin pelos en la lengua ante las cámaras de 'Espejo Público' sobre el posible indulto al fiscal general del Estado.