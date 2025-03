Filmin ha estrenado 'True Love'. Como es británica, la serie de Charlie Covell ('The End of the F***ing World') sólo tiene seis capítulos. Un grupo de viejos amigos se reúnen en un funeral y ya alicatados pactan ayudarse a tener una muerte cómoda (me ... niego a decir digna). La cosa no va a ser idílica, claro. Protagonizada por Lindsay Duncan (exjefa de policía jubilada y aburrida) y Clarke Peters (veterano de las fuerzas especiales), es un drama tan retorcido como conmovedor. Los amigos y el dinero están para las ocasiones. Y a Covell se le dan tan bien los adolescentes como la gente mayor y a punto de darse matarile.

También Niecy Nash, la protagonista de 'Grotesquerie' (Disney+), lo último de Ryan Murphy, es policía. Y no sé si son peores los horribles crímenes que tiene que investigar o su vida familiar. Su marido en coma y su hija enorme y tocapelotas bien despierta. 'Grotesquerie' es otra serie con Leslie Manville (secundaria, como en 'Disclaimer'). También hay una monja rara (Micaela Diamond). Murphy es autor de todos los episodios, junto a Jon Robin Baitz y Joe Baken.

En 'Grotesquerie' se puede estar adivinando el fin del mundo con tanto pirado, pero lo de la serie de Elvira Mínguez, 'La sombra de la tierra', basada en su novela, es como para no querer haber nacido en ese momento y en ese pueblo, en esas familias. En ese mundo que describe. Que te aplasta. Atresplayer estrena hoy este drama rural con dos mujeres enfrentadas que odian muchísimo. María Morales, como Atilana, está enorme, pero lo de Adelfa Calvo (Garibalda), la poderosa cacique del pueblo, es de genuflexión. Qué actriz. Garibalda también abusa de unos arrendatarios que viven en Monte Coto y no quieren renunciar a sus contratos. No sé, llevan una pinta y unos sombreros como del Oeste. Y de la factoría de Taylor Sheridan ('Yellowstone', que ha vuelto) es 'Landman' (también en SkyShowtime). Una historia en el mundo de las plataformas petrolíferas. Con Billy Bob Thorton, Demi Moore o Jon Hamm. Videollamada de Billy Bob Thornton con su ex: «Disfruta de la playa. Me gustan tus tetas. No pilles sífilis».

Y llego a lo más frívolo. Al placer culpable. Al 'bonkbuster' llevado a la televisión. 'Rivales' (Disney +) está basado en una novela de Jilly Cooper (ha vendido más de once millones de libros). Los 'bonkbusters' son algo así como 'best sellers' del folleteo. Transcurre en los años 80 en el condado de Ruthshire. No existe, pero las Ruthshire Chronicles, sí. De fondo, dos millonarios que se detestan (aquí hay lujo, no como en el pueblo de Garibalda). David Tennant es el dueño de un grupo mediático que ficha a la estrella de la BBC. El otro rico (interpretado por Alex Hassel) está en Ruthshire, adonde se han ido a vivir la estrella de la BBC con su familia. Lo del 'bonkbuster' se entiende nada más empezar la serie con un 'frungimiento' en el Concorde. Qué tiempos también para ser rico.