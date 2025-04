La portavoz del Papa Francisco desvela cuál ha sido la «espinita clavada» de su pontificado

Paloma García Ovejero es la periodista española que ha ejercido de portavoz del Papa Francisco en este tiempo. Marta Flich, al frente de 'Todo es Mentira' (Cuatro), ha podido hablar con ella en conexión en directo y esta le ha desvelado algunas anécdotas cariñosas y entrañables del Sumo Pontífice. García Ovejero ha llegado a referir que el Papa, que «se llevaba bien con todo el mundo», «tenía un don, que era encontrar tu punto de encuentro, incluso desde esferas completamente distintas». Tanto es así que ha llegado a afirmar que daba con notas «de cariño tanto en Vladimir Putin como en Donald Trump, Zelenski o en el jefe de una tribu africana».

Entre los aspectos que ha destacado la periodista, el que ella considera que ha sido su gran «espinita clavada»: «La pederastia, pero no solo en la iglesia. Esa espina la detecto Juan Pablo II, le metió el bisturí Benedicto XVI y Francisco le ha puesto el cortapisas, por así decir, pero la herida sigue sangrando». A este respecto, la portavoz del Papa Francisco ha puesto de relieve el gran avance realizado al respecto, el hecho de que «las víctimas ya no se consideren las culpables, ni mucho menos son aquellos a quienes hay que esconder. Es solo que la herida sangra, y no solo en la iglesia. A ellos les dolieron todas las heridas de la pederastia». A la persona que tome el testigo al frente a la Iglesia Católica le tocará «que se cure a todos los afectados, porque eso no siempre o casi nunca sucede. Que al menos los daños sean subsanados y protegidos de aquí al futuro».

La presentadora ha aprovechado la ocasión para preguntar sobre quién sucederá al Papa Francisco y qué linealidad podría seguir su sucesor. A este respecto, Paloma García Ovejero se ha mostrado contundente en relación a la postura del catolicismo: «Todos los papas son católicos y las puertas de las que ahora hablamos se empezaron a abrir hace tres papas. Los gestos que se han visto nacen también de un cambio de la cultura pero esto n es más que otro eslabón de la cadena, uno tras otro. Consiste en seguir dando la misma noticia desde hace 2.000 años así que no hay mucho que inventar. Cambian los colores de la fachada, tal vez, pero los cimientos son los mismos y la casa sigue en pie, no se cae».

La portavoz del Papa Francisco ha recordado de manera entrañable como la seleccionó el mismo. «Yo no sabía nada y un día me llamaron para decirme que él quería verme. Solo me salió decir 'What?'. No daba crédito. Ya cuando me entrevisté con él cara a cara me contó al respecto y aquí estoy», ha terminado diciendo.