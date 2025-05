El portavoz de la Aemet responde a lo que muchos se están preguntando: «¿Cuánto falta para que llegue el calor?»

Las lluvias, el granizo, el viento, el frío… El cielo parece no dar tregua, la climatología esta primavera está siendo especialmente complicada y es por ello que son muchas las personas que se preguntan eso de… «¿Cuánto falta para que llegue el calor?». Cristina Pardo e Iñaki López, al frente de 'Más Vale Tarde' (La Sexta), son dos de ellos y han aprovechado el programa para preguntarle a Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, sobre esta gran incógnita.

Este experto ha afirmado que el buen tiempo está por venir y ha dado un dato importante que invita a pensar en ello, y es el hecho de que »entre marzo, abril y mayo ya estamos en una de las tres primaveras, la tercera, más lluviosa de nuestra serie histórica en la agencia, que se realiza desde la década de los 60 del siglo XX. Esto es bueno siempre y cuando no haya destrozos». Iñaki López ha reflexionado en voz alta, comentando si habría que «seguir siendo comprensivo con quienes aún siguen diciendo que llueva, que hace falta, o igual ya si es momento de dejarlo para otra ocasión eso».

Rubén del Campo, sobre las lluvias y las temperaturas anómalamente bajas para esta época del año, ha explicado que es probable que se deba a que «estos fenómenos de variaciones, por el cambio climático, son cada vez más persistentes». En relación al granizo que ha caído en las últimas horas en algunas zonas de la geografía española, el portavoz de la Aemet ha dicho que «es malo y con poco beneficio, pero la lluvia no está mal y es importante que las reservas hídricas estén lo más jugosas posibles».

Otra de las preguntas en relación al tiempo que hace y que llegará es sobre el verano. «¿Será un estío normal, en cuanto a temperaturas?», le ha preguntado Cristina Pardo. Del Campo ha apuntado que «aunque las primaveras sean lluviosas, eso no quiere decir nada. Por ejemplo, hace tres años fue un verano tremendo de olas de calor, incendios, temperaturas muy altas, tanto de día como de noche, y esto pese a que la primavera fue lluviosa y fría, así que bueno, no sabemos. Estamos acostumbrados ya a que a veces tarda en llegar el calor y luego no se va hasta octubre».

Despejando así dudas de Pardo y López al reafirmarse: «Que hayamos tenido lluvias intensas no implica que el verano vaya a ser menos caluroso». Iñaki López, con cierta ironía, ha despedido al meteorólogo diciendo que sentía que «nos habéis robado un poco las ganas de vivir».