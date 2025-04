«Porquería pornográfica», Joaquín Prat dice 'basta ya' a un delicado tema de María Teresa Campos

Hasta aquí. Esto es lo que ha dicho Joaquín Prat hastiado de estar abordando en la tertulia de 'El club social' de 'Vamos a ver' (Telecinco) un tema que que ha llegado a calificar de «porquería pornográfica». Y es que, el presentador ha mostrado su total repulsa a tener que hablar en su tertulia de un delicado asunto que tenía como protagonista a María Teresa Campos.

'Vamos a ver' entraba en la recta final del programa y a poco menos de 20 minutos de echar el cierre, el espacio ponía sobre la mesa las declaraciones de Edmundo Arrocet en las que había asegurado que había prestado 10.000 euros a María Teresa Campos y que este no le había sido devuelto por parte de la familia de la fallecida periodista.

«No quería responderle por respeto a mi madre porque sé que a ella no le habría gustado, pero llegados a este punto no podemos hacer otra cosa. Ni yo ni mi hermana hemos negado que este señor le prestase dinero a mi madre, lo que negamos es que no se lo pagase. Son los Tribunales los que están para esas cosas, que acuda a un juzgado y se lo reclame», manifestaba Carmen Borrego, colaboradora de 'Vamos a ver', que de esta manera desafiaba a Arrocet.

Las palabras de Carmen Borrego no se quedaron ahí y aprovechó que su intervención para dejarle claro a Edmundo Arrocet el 'mal' que le hizo su ruptura a María Teresa Campos. «A mí me duele que mi madre después de esta relación no volvió a sonreír nunca y eso no se lo voy a perdonar. Tú puedes dejar a una persona porque dejes de quererla, pero no puedes marcharte sin decir nada. El final de mi madre fue muy triste y el principio de esta tristeza lo inicia este señor», aseguraba la tertuliana de 'Vamos a ver'.

Entonces, y tras la participación de otros colaboradores del matinal, Joaquín Prat no pudo más y dijo 'basta ya' al asunto. «Da igual, ¿cuánta gente no ha pedido un préstamo en su vida? Aunque no sea verdad, ¿el préstamo se devolvió? Pues, ya está», manifestaba el presentador de 'Vamos a ver' queriendo cortar el tema de María Teresa Campos.

«De verdad, estar hablando, es que me parece pornográfico, y no lo digo por ti, es una señora que se ha muerto, ¡por Dios!», clamaba Joaquín Prat ante las cámaras de Telecinco. «¡Coño, vamos a dejar los muertos tranquilos! Ir a remover, que si pidió un préstamo o lo dejó de pedir, pidió una transferencia... Que esta señora con su esfuerzo y su trabajo a lo largo de 50 años trabajando creo que se ha ganado el respeto para que no entremos en esta porquería pornográfica», señalaba indignado el presentador de 'Vamos a ver' que para finalizar le dejaba un 'recado' a Edmundo Arrocet: «Si quiere entrar el tal Bigote, que lo haga, él mismo se retrata».