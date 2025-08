«Me ponen en un brete»: Roberto Leal y Silvia Jato confiesan el gran inconveniente de presentar 'Pasapalabra'

Si el lunes se vivió un momento de tensión máxima en la 'Silla Azul' con Manu Pascual al borde de la eliminación, este martes 5 de agosto le tocó a Rosa Rodriguez jugarse su permanencia en 'Pasapalabra' frente a un nuevo aspirante, Óscar. Dos fallos en «litrona» y «emergencia» en el 'Rosco' dejaron a la coruñesa sin opciones de bote y con el duelo casi perdido en la primera vuelta. Pero a diferencia que su compañero el programa anterior, la docente venció con holgura y pudo completar su entrega número 180 en el formato de Antena 3.

En esta ocasión Manu y Rosa peleaban por un premio acumulado de 1.954.000 euros. Y se volvieron a dar la vuelta a las tornas: la coruñesa, implacable con 23 aciertos, mandó a su rival a la 'Silla Azul'.Antes de jugar el 'Rosco', por tercera y última vez los acompañaron en las pruebas Javier Collado, Silvia Jato en el equipo naranja, Juan RamónLucas y Sandra Ibarra de parte del azul. Todos eran veteranos del concurso.

El emotivo mensaje de Sandra Ibarra sobre el cáncer

Sandra Ibarra emocionó con su testimonio al contar su primera experiencia en 'Pasapalabra' hace 23 años. «Estábamos aquí y era cuando me diagnosticaron mi segundo cáncer y yo me vine a grabar». Para despedirse, la autora quiso exprimir su labor de concienciación social sobre esta enfermedad. Ataviada con una camiseta en la que se leía '30 años de propina #CelebrandoLaVida', Ibarra puso en foco en su trabajo «para que muchas personas puedan seguir sumando años de propina».

Por esa razón, reivindicó «que no se tarde más de 700 días en aprobar medicamentos que ya están aprobados en Europa, porque en esos 700 días muere la gente». «Ojalá digamos un día que todos los cánceres se pueden curar», finalizó.

después también ha dejado momentos memorables. Roberto Leal aprovechó la visita de su antecesora para compartir experiencias. «A ti no te pasaba que cuando te hacían entrevistas, te hacían 'Roscos' también a ti? Porque a mí allá a donde voy, me hacen 'Roscos' y me ponen en un brete», se interesó el actual conductor del espacio. Silvia Jato se sintió muy identificada, alegando que «pensaban que lo sabía todo, y yo no sabía nada». «Yo con la 'B' de burro y no me digas más», comentó entre risas.

«Hay que normalizar que no lo sabemos todo los presentadores de 'Pasapalabra'», protestó el sevillano. En palabras de Jato, «es así, la magia del juego».