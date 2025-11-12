El hormiguero
«No podemos permitirlo»: Pablo Alborán se lleva todos los aplausos con un contundente alegato a favor de la sanidad pública
El cantante malagueño lanza al mercado nuevo disco, un trabajo que ha bautizado con el título de 'KM0'
Pablo Alborán: "Cuando te pasan cosas extremas es cuando empiezas a conocerte"
Pablo Alborán acaba de debutar como actor en la segunda temporada de 'Respira'. El malagueño, que interpreta en la serie de Netflix al cirujano plástico Jon Balanzategui, ha cosechado muy buenas críticas en su primera incursión en la ficción. Este miércoles 12 ... de noviembre, Alborán regresó a 'El Hormiguero', donde en marzo se sinceraba sobre los motivos que lo han obligado a aparcar su carrera durante un año.
Esta vez, el artista acudía al formato con ración doble de novedades: el lanzamiento de su nuevo álbum, 'KM0', y su vuelta a los escenarios con la gira internacional 'Global Tour KM0 2026'. También Pablo Motos se guardaba una noticia que darle, y la desveló nada más entrar. «Eres invitado Infinity, hoy es tu visita número 20», le anunciaba al malagueño, quien reclamaba en broma sus derechos por pertenecer al exclusivo club del programa. El presentador le entregó la taza, la tarjeta, y por supuesto, el lujoso reloj joya valorado en más de 3.000 euros.
Recibidos los regalos, invitado y presentador mostraban al público la edición en vinilo del ‘KM0’. «Ya no sabemos qué hacer para que la gente siga enganchada lo material. Es necesario también oler los discos, ponerlos. Yo estoy loco porque no se pierda todo el trabajo artesanal que lleva este disco». Con el plus de que además está diseñado «por el ser humano más maravilloso que existe en la Tierra», su hermano. «Trabajar con él este disco ha sido un sueño», reiteró Alborán.
“Es salvajemente clásico”, @pabloalboran nos presenta su nuevo disco, ‘KM0’ #AlboránEH pic.twitter.com/Rc1ROFTYgm— El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 12, 2025
Un disco 'salvajemente clásico'
Para abrir boca, el malagueño describió este nuevo trabajo como «salvajemente clásico». «Tiene un lado muy espontáneo, muy vehemente, muy de no pensar en las consecuencias de probar estilos diferentes. Además, de incluir canciones con una libertad estructural, pero también con una parte donde está el ADN de mis inicios: la música clásica, las baladas, los boleros, la música emocional… Es súper importante y este disco hay una vuelta un poco a esas canciones. Entonces, vais a encontrar canciones con sus estructuras, con sus intros, sus estrofas, pre coros, coros, solos de guitarra, solos de cuerda, de viento, y obviamente, unas letras que he hecho desde el corazón y con muchísima verdad», explicó el artista.
¿Cuánto dura el amor? #AlboránEH pic.twitter.com/3R1OOODCXn— El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 12, 2025
Una de las canciones más especiales es ‘Mis 36’, la última escribió. De hecho, el álbum ya estaba terminado y entregado. Pero subió una estrofa del tema a redes sociales y a la gente le encantó. Lo paró todo y se fue a grabar al estudio. «Habla, en cierto modo, del amor propio, de que en una relación creo que hay que ponerse en primer lugar a veces y decir, ‘oye, yo te quiero, pero necesito sentir que me quieres también, y o me quieres como yo te quiero, o me marcho’. No pasa nada por ponerse en primer lugar a veces, uno no tiene que estar mendigando amor. No pasa nada por cerrar la puerta y marcharse», comentó.
Al hilo, Alborán y Motos se enfrascaron en una larga charla sobre el amor, la convivencia, el miedo al compromiso y las relaciones en general en las que el presentador, con 30 años de matrimonio a sus espaldas, sentó cátedra. Cuando se dieron cuenta, se había pasado más de la mitad de la entrevista. «Me metes en unos sitios… », lo reprendió en el de Requena en clave de humor.
.@pabloalboran nos habla de la canción ‘Planta 7’ #AlboránEH pic.twitter.com/F9EVbLSGjT— El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 12, 2025
Profundizar también en 'Planta 7', tema dedicado a los profesionales sanitarios. «Quería hacerle un homenaje a toda la gente que cuida, los médicos de nuestra sanidad pública que necesitan nuestra ayuda y nuestra voz para defender sus derechos, están en peligro de extinción y no podemos permitirlo», reivindicó. Tras eso, el artista hizo balance sobre su nueva faceta actoral. «He tenido que hacer un ejercicio muy heavy de… Cuando estaba construyendo y preparando a Jon, que es un poco insoportable, tenía que conocer como es la risa de jon, que odia, sus valores, que música escucha… Y siempre intentaba construir algo opuesto a mi. Es un trabajo de búsqueda y, para eso, te tienes que abandonar».
