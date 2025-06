La pesadilla de heredar el número de teléfono de otra persona: «¡Me llamaban todo el día preguntando por una prostituta!»

Tiene 18 años, vive en Málaga y desde hace un tiempo recibe llamadas de personas que tratan de contactar con una chica de compañía. ¿El motivo? Que ha heredado el número de teléfono de una prostituta. Esto sucede con mucha frecuencia, tal y como ha explicado Javi Sanz, experto en telecomunicaciones, que ha estado en el plató de 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3) para tratar un hecho que afecta a numerosas personas que se ven en esta tesitura. Sonsoles Ónega ha hablado en directo con la chica, Laura Redón, que ha narrado cómo ha estado viviendo tal situación.

Sanz ha apuntado que esto suele darse cuando uno se da de alta con otro número en una compañía, pues al mes de que un teléfono quede sin usuario asignado puede darse a otra persona. Así, se heredan por fallecimiento de titulares anteriores, por cesión o cuando se compra una tarjeta SIM. En el caso de Laura, ella había perdido su teléfono y se dio de alta con una operadora que le facilitó terminal y número. Al poco tiempo «empiezan a llegarme mensajes, llamadas y enlaces a internet, y ahí fue que descubrí que el número era de una prostituta, pues me llevan a un perfil en redes de una mujer que se dedicaba a esto».

Ella ha referido que ha tratado de detener la situación de tres maneras. Primero, hablando con su compañía, que ha echado balones fuera y le ha dicho «que bloqueara a los que me llamaban»; segundo, denunciando a la policía, algo que no le ha servido de mucho, según ha apuntado; tercero, «participando en este programa, para ver si me podéis ayudar». Javi Sanz ha dicho a la invitada que si su compañía no se ha hecho cargo de esto ella puede incluso denunciarla a la oficina de atención de telecomunicaciones, «que llegan a indemnizarte en casos como estos». Además, «están obligados a facilitarte otro número sin coste alguno».

La joven se ha mostrado sorprendida al saber esta oportunidad que tiene para terminar con el problema. Y mientras se emitía, un compañero del equipo de grabación de Sonsoles Ónega ha contado lo que le sucedió a él: «Publicaron en prensa los últimos números del teléfono de Mariano Rajoy y durante 24 horas recibí todo tipo de amenazas e insultos».