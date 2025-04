El periodista Piers Morgan deja el imperio de Rupert Murdoch para centrarse en su canal de YouTube

El presentador inglés Piers Morgan abandona el imperio británico del magnate de la comunicación Rupert Murdoch para centrarse en la expansión de su canal de YouTube sin censura en Estados Unidos y otros mercados internacionales, según ha desvelado este miércoles el canal Sky News.

Morgan y News UK (el grupo de Murdoch, editor de 'The Sun' y 'The Times' y propietario de la radio Times) han llegado a un acuerdo que le permitirá asumir la propiedad de la marca de medios Uncensored y su base existente de 3,6 millones de suscriptores de YouTube a través de su empresa de producción, Wake Up Productions.

Morgan, autor de la entrevista a Luis Rubiales en 2023, presuntamente ha llegado a un acuerdo de reparto de ingresos durante cuatro años con News UK, por el que esta última recibirá una parte de los ingresos publicitarios generados por Uncensored hasta 2029.

El presentador y periodista regresó a News UK en enero de 2022 con un contrato de tres años que incluía escribir columnas regulares para 'The Sun' y 'The New York Post', además de presentar programas en el canal de televisión de la compañía, ahora cerrado, Talk TV.

Morgan también había firmado anteriormente un acuerdo para publicar un libro con la editorial Harper Collins, propiedad de Murdoch, que seguirá adelante, de acuerdo con las personas cercanas a la situación. La previsión es que el proyecto se complete a finales de este año. También seguirá escribiendo ocasionalmente para los periódicos de la corporación, según una fuente.

El futuro del periodista había sido objeto de creciente especulación tras la expiración de su contrato de tres años con News UK a fines de 2024.

Como parte de sus nuevos acuerdos, el presentador también ha firmado un acuerdo con Red Seat Ventures, una agencia con sede en Estados Unidos que se asocia con destacadas figuras de los medios de comunicación y personas influyentes para ayudarlos a explotar oportunidades comerciales a través del patrocinio y otras fuentes de ingresos.