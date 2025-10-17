La periodista Marina Bernal revela cómo será el vestido de novia de Stella del Carmen, la hija de Antonio Banderas

Se van conociendo cada vez más detalles sobre la boda de la hija de Antonio Banderas. Stella del Carmen dará el 'sí, quiero' este sábado a su pareja, Alex Gruszynski, en Valladolid, en una abadía histórica donde ser reunirán familiares y amigos de la ... pareja. En total, 250 invitados, entre ellos su padre y su madre, Melanie Griffith, y su célebre hermana, Dakota Johnson. Como plato fuerte, la actuación en directo del vocalista de Coldplay, Chris Martin. La cena, a la altura de tan ilustres invitados, con participación de estrellas Michelin y un menú de pases para hacer las delicias de los comensales.

Entre las curiosidades que se están comentando en torno al enlace, uno de los aspectos que más interés suscita es el vestido de la novia, «o vestidos», como han comentado en 'El tiempo justo' (Telecinco), en la sección del corazón. El programa ha desvelado aspectos hasta ahora desconocidos del modelo que lucirá Stella del Carmen y estos apuntes han sido compartidos por la periodista Marina Bernal, una de las expertas del corazón del equipo de Joaquín Prat.

Según Bernal, ha podido hablar con «alguien que ha visto el vestido de la novia y ha sido clara, que va a estar guapísima y que va a sorprender muchísimo». Ha continuado refiriendo que es «un traje de novia muy de novia, dentro de lo clásico». Esto abre la puerta a múltiples interpretaciones pero han puesto el foco en el carácter sencillo y elegante de la hija de Antonio Banderas y en cómo esto seguramente se reflejará en su modelo nupcial.

Otro de los temas comentados en 'El tiempo justo' sobre la boda de Stella del Carmen Banderas es si darán exclusiva o no. Hay mucho secretismo en torno a la celebración, a la ceremonia, e incluso han dicho que quienes van a trabajar en el evento, «también algunos amigos de ellos», han tenido que firmar un acuerdo de confidencialidad para no dar a conocer detalles de la velada. Leticia Requejo se ha postulado con un «no» sobre si habrá exclusiva para alguna revista: «Ellos seguro que facilitan algunas imágenes a una conocida revista de tirada internacional, pero eso no es dar una exclusiva, no van a cobrar por ello». Alguno de los periodistas que estaban en la mesa de debate han opinado lo contrario y han dejado caer que ´si podrían vender la boda a algún medio.

Por último, han adelantado que es probable que Antonio Banderas salga a saludar a la prensa. «Él siempre es muy educado y agradece la atención y el cariño, así que es más que seguro que salga para saludar y dar las gracias por estar allí», han terminado diciendo.