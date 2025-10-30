Pepita Bernat confiesa los secretos para llegar a los 106 años: no están centradas únicamente en la alimentación

Pepita Bernat ha compartido plató con Sonsoles Ónega, una invitada muy especial teniendo en cuenta que ha cumplido ya 106 años. En 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3) han querido poner el foco en cómo ha conseguido llegar a esa edad en tan buen ... estado físico y con una salud de hierro. Para tratar el tema la ha acompañado el doctor Manuel de la Peña, experto en longevidad, que ha desvelado uno de los secretos que hay tras esta fortaleza de Pepita, que tiene claro que le queda cuerda para rato.

Ella lo ha simplificado y ha dicho alto y claro que lo que le permite estar así son tres cosas: «Comer bien, reírse mucho y no hacer dramas». El especialista ha avalado ese comentario, al referir que de las más de 20.000 personas que hay en España con más de 100 años, «la posibilidad es la clave y eso está presente en el setenta y pico por ciento de estos, por estar activos y bien». Pepita ha dicho que, por su experiencia, la vida es un tsunami hasta los 100».

Sobre la alimentación, nada de dietas milagro ni exagerar cuidados. Una despensa con frutas, verduras, hortalizas, guisos de toda la vida. Esto es lo que ella ha almorzado hoy en el comedor de Atresmedia, al que ha aprobado con nota: «He estado con Loles León y hemos comido alcachofas, tomates, verduras… todo bueno». A esto ha añadido sus hábitos saludables, entre ellos no haber fumado nunca, algo que el doctor ha aplaudido como otro de sus grandes aciertos.

«¿Y alguna ayuda?», le ha preguntado Sonsoles Ónega. Ella le ha dicho que sí, entre risas y de forma irónica, y ha mirado al médico para que él revele lo que toma, «las pastillas que me da». Manuel de la Peña ha apuntado que cuando la conoció tenía un déficit de vitamina D y B12. «La conocí en Barcelona, me contó detalles, molestias que tenía y empezamos entonces con esas vitaminas y está mucho mejor», ha especificado este experto en longevidad.

Por último, De la Peña ha terminado afirmando qué hay tras esa gente que llega a los 106 o 110: «Tensión arterial controlada, colesterol impecable y la mayoría un LDL por debajo de 70, el colesterol malo, ninguno fuma, frecuencia cardíaca siempre sin latidos irregulares y están protegidos contra un ictus y un infarto. Viven con serenidad, espiritualidad y todos con una fe inmensa, sin miedo a morirse y bandee se imaginaba que iba a llegar a esa edad». El denominador común sería, tras esto, «dieta sana, ejercicio físico y música, que a todos les encanta bailar. Ingredientes esenciales que son la clave para vivir más».