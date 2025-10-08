Pepe Navarro revela los secretos tras 'Esta noche cruzamos el Mississippi': las claves de su éxito, los colaboradores más controvertidos y el fin por una situación «inaceptable»

El 18 de septiembre de 1995 se emitía por primera vez 'Esta noche cruzamos el Mississippi' en Telecinco, un proyecto tras el cual Pepe Navarro llevaba «ocho años luchando». Así lo ha recordado junto a Joaquín Prat en 'El tiempo justo' (Telecinco), ... donde ha recorrido una parte importante de su trayectoria profesional, con especial atención a un programa que «ha marcado un hito en la pequeña pantalla y que rompió con la manera tradicional de hacer televisión», le ha reconocido el presentador.

Navarro ha compartido que la idea 'del Mississippi' la tomó de los «late shows de Estados Unidos, pensé que si se hacían allí con ese éxito aquí también podrían funcionar bien y luché por ello, proponiéndoselo a TVE muchas veces, pero sin llegar a salir adelante». Una vez le dijeron que sí, la emoción de Pepe Navarro en esa primera emisión se ha vuelto a revivir al mostrar las imágenes de esas primeras secuencias. «El día llegó, ¡me parece increíble!», decía en el arranque el presentador.

Por delante de las cámaras de 'Esta noche cruzamos el Mississippi' concurrieron personajes que han pasado a la historia y que siguen muy presentes en los telespectadores de entonces: de Carlos Iglesias a Florentino Fernández pasando por la Veneno, más un sinfín de entrevistados y entrevistadas que se sentaron en el sofá del mítico plató. «Tuve la suerte de trabajar con una borrachera de talento. Teníamos un equipazo, de verdad», le ha dicho a Prat.

Las claves del éxito, según Pepe Navarro, iban desde los temas que trataban, «cosas que no se habían hecho en televisión», hasta los citados colaboradores y «el espíritu de libertad y de romper con todo». La audiencia le acompañó y él tenía claro que su objetivo era «sacar lo mejor de todos los que hacíamos el programa» y hacer lo que tanto había soñado: «Trasladar el espíritu del Rock and Roll a la televisión».

El final del 'Mississippi'

El 'The end' a esta aventura llegó antes de lo que esperaba y Joaquín Prat le ha preguntado al respecto, sobre ese final de un espacio que estaba en la cresta de la ola. Navarro ha sido claro: «Pues fue por incomunicación entre la casa y nosotros. Un directivo me presentó una hoja con 20 condiciones y aquello era inaceptable. Para empezar, cambiar el título del programa, y eso que habíamos conseguido crear marca. ¡Se vendieron dos millones de discos del Mississipppi y se vendieron 10.000 teléfonos también con la marca del programa en un abrir y cerrar de ojos!».

Entre los secretos que ha compartido con la audiencia de 'El tiempo justo', el cómo todos llevaban el. guión en la mano y qué había tras esto, cómo Pepe Navarro usaba ese apoyo para tirar de su equipo. «Ellos leían su primera frase y yo después improvisaba. Si comprobaba que ese día estaban creativos, si estaban frescos, ya seguíamos con la improvisación. Si no, volvía al guión», ha desvelado. «Les decía que no quería que perdieran el tiempo en memorizar sino que el objetivo es que fueran ellos mismos», ha añadido al respecto.

El presentador del programa le ha terminado preguntando si «volverías a cruzar el Mississippi» y Pepe Navarro ha sido contundente: «Sí, sin duda alguna. Aquello no era un programa, era una actitud frente a la vida. No era un programa para la familia y allí todo podía suceder».