La contundente respuesta de Pepa Bueno a Mariló Montero por acusarla de 'sanchista': «El público es muy inteligente»

Mantener el factor sorpresa sobre la identidad del invitado es marca de la casa en 'La Revuelta', pero este jueves 11 de septiembre hizo una excepción. Como ya anunció David Broncano al inicio de la segunda temporada, una de las novedades este año es que, de forma ocasional, desvelarán quién visitará el programa.

Pese a que se conocía con días de antelación, el esperado paso de Pepa Bueno (protagonista de la noche junto a la mezzosoprano Nerea Berraondo) por el Teatro Príncipe Gran Vía no defraudó. Vinculada durante años a RTVE, la presentadora ha vuelto a la Corporación pública 13 años después de su marcha, estrenándose como presentadora de la segunda edición del Telediario de La 1. Un nuevo hito profesional que celebró visitando por primera vez 'La Revuelta'.

Nada pisar el plató siendo recibida con una gran ovación del público, surgió el tema de la polémica entrevista a Mariló Montero. Dado que la periodista no la había visto, Broncano la resumió en que «se estableció un debate intenso». «Una de las cosas que dijo es que el público condiciona mucho, y es verdad que en este programa lleno de alimañas comunistas…. En un telediario, como los debates políticos, lo suyo es que no haya espectadores porque condicionaría un debate serio», comentó el jienense con humor.

Pepa Bueno defiende la honestidad periodística

A propósito, Broncano le contó a la invitada lo que Mariló Montero había dicho de ella, que era «buena periodista pero es muy 'sanchista'». «¿Y tú eres 'sanchista'? ¿Vamos a pasarnos la vida tratando de defendernos de las etiquetas que nos ponen los demás. Este trabajo nuestro además tiene una ventaja enorme: es público, y se ve. El tuyo, y el de quién te critica. Y el público es muy inteligente. Podemos estar enredados en defendernos de las etiquetas que unos y otros nos ponen, o nos concentramos en pasarlo bien. En el mío también, porque me gusta mucho la información y hacerlo bien».

«Esto que dices es verdad, lo que pasa es que hay mucha gente que no está interesada en chequear lo que hacen los profesionales. A nosotros el año pasado nos pasaba igual, decían que eto iba a ser un panfleto de un soviet y si te has molestado en ver el programa, verás que no», constató el humorista.

«Y si te has molestado en ver la entrevista que le hice yo la semana pasada al presidente del Gobierno, pues eso es lo que tienes que juzgar...», defendió la presentadora, haciendo hincapié en que «cada uno tiene en el cerebro una mirada sobre el mundo o una cosa que se llama ideología, y lo normal es que no te la amputes para trabajar. Todo el mundo. Lo que hay que hacer es bien tu trabajo, en periodismo hay que ser honrado», enfatizó.

La charla entre el presentador y la invitada sobre la pluralidad y la neutralidad de los medios de comunicación continuó buena parte de la entrevista. La realidad existe, aunque haya mucha gente empeñada en decir que no. Y el trabajo de los periodistas consiste en acercarse con honestidad a la realidad. No solo la batalla partidista, que forma parte de la democracia. Porque la democracia es conflictiva por naturaleza. Pero además de eso, hay que contar las cosas en las que se ponen de acuerdo o no, y qué opinan todas las partes», reflexionó la periodista.

A su modo de ver, «teníamos un consenso sobre lo que era la realidad y hay distintas maneras de intervenir en ella para mejorarla». «Pero si lo rompemos, ¿de qué vamos a hablar? ¿Y cómo nos vamos a poner de acuerdo?», planteó.