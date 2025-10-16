Suscríbete a
ABC Premium

Pedro Sánchez hace un sorprendente cameo en 'La Revuelta': «Con la de veces que lo has hecho por Begoña»

La pequeña pidió una carta del presidente del Gobierno dirigida a su profesora para que la dejara hacer lo que quisiera en el colegio

La promesa de 'La Revuelta' a un invitado anónimo que se ha convertido en un increíble hito: «El escritor más vendido en España»

El vídeo de Pedro Sánchez en 'La Revuelta'
El vídeo de Pedro Sánchez en 'La Revuelta' TVE

María Robert

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Tanto mencionar a Pedro Sánchez en 'La Revuelta' ha dado sus frutos. El programa de Televisión Española vivía este jueves 16 de octubre un momento absolutamente excepcional con la intervención del presidente del Gobierno.

En el programa anterior, Jorge Ponce contaba una ... anécdota sobre su hija Julia, de 7 años. La pequeña le pidió a su padre que se hiciera pasar por Sánchez en una carta dirigida a su profesora, Sonia, a fin de que la dejara hacer lo que quisiera en el colegio. El colaborador del programa aprovechaba la supuesta 'cercanía' de la que acusan a David Broncano con el presidente del Gobierno para transmitirle el mensaje de la criatura: «Pedro, en un rato que saques entre sesiones, mientras aparcas el Falcon, ¿podrías escribirle una carta a la profe de mi hija? Con la de veces que lo has hecho por Begoña».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app