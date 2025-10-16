Pedro Sánchez hace un sorprendente cameo en 'La Revuelta': «Con la de veces que lo has hecho por Begoña»

Tanto mencionar a Pedro Sánchez en 'La Revuelta' ha dado sus frutos. El programa de Televisión Española vivía este jueves 16 de octubre un momento absolutamente excepcional con la intervención del presidente del Gobierno.

En el programa anterior, Jorge Ponce contaba una ... anécdota sobre su hija Julia, de 7 años. La pequeña le pidió a su padre que se hiciera pasar por Sánchez en una carta dirigida a su profesora, Sonia, a fin de que la dejara hacer lo que quisiera en el colegio. El colaborador del programa aprovechaba la supuesta 'cercanía' de la que acusan a David Broncano con el presidente del Gobierno para transmitirle el mensaje de la criatura: «Pedro, en un rato que saques entre sesiones, mientras aparcas el Falcon, ¿podrías escribirle una carta a la profe de mi hija? Con la de veces que lo has hecho por Begoña».

Ponce tiene otro mensaje para Sánchez Lo que empezó como una broma más de 'La Revuelta' ha acabado materializándose no en una misiva, sino en un vídeo. El cómico llegaba a plató con un sobre con el sello de Presidencia del Gobierno, acompañado de un documento audiovisual del mismísimo Sánchez. «Hola, Julia. Te voy a escribir lo que me has pedido, y además te felicito por tu capacidad de escritura que seguro que es mejor que la de tu padre». También se dirigía a Sonia para que cumpliera con el deseo de Julia. «Por favor, deja a las niñas hacer lo que quiera. 'osino' (como escribió la pequeña) te mandaré a Broncano y Ponce como alumnos, que no les vendría mal repasar algunos conceptos». Firmaba como 'Pedro Sánchez, obligo', añadiendo una posdata de agradecimiento a los profesores por su labor. Nos llega una carta del presidente ✉️ #LaRevuelta pic.twitter.com/n2NwUVsXOK — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 16, 2025 Broncano y Ponce agradecieron al presidente por las molestias, pero recordaron que las competencias de Educación son de las comunidades. Así, pedían a Isabel Díaz Ayuso que enviara otra carta. Además, Ponce le mandaba otra petición a Sánchez. «Mi otra hija me ha pedido, presidente, que si puede hacer algo con el tema de la vivienda, pero sin chiste. Que no me tenga que morir yo para que pueda tener su propia casa».

