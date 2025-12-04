Suscríbete a
ABC Premium

Pedro Ruiz dice lo que muchos piensan sobre el peligro de la desaparición del dinero en efectivo en España: «Acabaremos siendo prisioneros»

El presentador de televisión ha explicado en 'La Revuelta' por qué siempre paga con billetes y monedas y ha alertado sobre la amenaza que suponen las tarjetas de crédito

David Broncano da a elegir a Pedro Ruiz entre 'La Revuelta' y 'El Hormiguero' y su respuesta lo deja 'ko'

Pedro Ruiz dice lo que muchos piensan sobre el peligro de la desaparición del dinero en efectivo en España: «Acabaremos siendo prisioneros»
Pedro Ruiz dice lo que muchos piensan sobre el peligro de la desaparición del dinero en efectivo en España: «Acabaremos siendo prisioneros» EFE/TVE
María Albert

María Albert

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La llegada de las tarjetas de crédito a nuestras vidas, ya sean en formato físico u online, ha facilitado mucho los pagos en los comercios. Este método es el más empleado entre la gente joven, que cada día utiliza menos el dinero efectivo ... para hacer sus compras diarias. Con todo esto, cada vez es menos habitual que los ciudadanos lleven consigo billetes y monedas, a pesar de muchos españoles todavía guardan algo en sus casas, especialmente tras el gran apagón de este 2025.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app