Pedro Ruiz dice lo que muchos piensan sobre el peligro de la desaparición del dinero en efectivo en España: «Acabaremos siendo prisioneros»

La llegada de las tarjetas de crédito a nuestras vidas, ya sean en formato físico u online, ha facilitado mucho los pagos en los comercios. Este método es el más empleado entre la gente joven, que cada día utiliza menos el dinero efectivo ... para hacer sus compras diarias. Con todo esto, cada vez es menos habitual que los ciudadanos lleven consigo billetes y monedas, a pesar de muchos españoles todavía guardan algo en sus casas, especialmente tras el gran apagón de este 2025.

Todo esto ha precipitado que la implantación de nuevos métodos de pago, como el euro digital, sean cada vez una realidad más cercana. El BCE tiene ya decidido comenzar las pruebas en 2027, con la intención de aumentar la soberanía estratégica de los pagos y a reducir la dependencia de redes internacionales estadounidenses como Visa, Mastercard y Apple Pay. Así, todo apunta a que esta moneda llegará a nuestras vidas en 2029, una vez se supere el trámite legislativo y tenga la aprobación del Parlamento europeo.

No obstante, hay mucha gente que se muestra en contra de que el dinero efectivo vaya desapareciendo para dar paso a este nuevo sistema de pagos online. Es el caso de Pedro Ruiz, que lleva años advirtiendo sobre lo erróneo que podría ser que las monedas y billetes desaparecieran para dar paso a una nueva realidad digital monetaria. «No cedáis y exigid que os cobren u os paguen con dinero físico. Lo contrario es una dictadura económica impresentable», aseguró hace unos meses en su cuenta de X (antes Twitter).

Así lo ha hecho también durante su paso por 'La Revuelta' de David Broncano, a donde ha acudido este miércoles para presentar su último proyecto en el teatro, 'Mi vida es una anécdota by confidencial'. En esta charla con el presentador de La 1, el intérprete catalán ha respondido a las preguntas habituales del programa, incluyendo la del dinero que ha acumulado, donde se ha explayado para hablar del fallo que comete mucha gente al dejar de usar el efectivo.

Pedro Ruiz, claro sobre por qué siempre tiene 1.500 euros en efectivo en su casa

Pedro Ruiz se ha negado a decir la cifra exacta de la fortuna que había logrado amasar durante sus 78 años de vida. «Como yo soy un corrupto... Tú me has preguntado lo que tengo, así que, hasta que no termine los trinques, no te lo puedo decir», ha reconocido el exconductor de 'Estudio Estadio'.

Lo que sí ha admitido es el dinero que destina cada mes a sus compras diarias y que acumula en formato físico en su propio hogar. «En casa tengo 1.500 euros al mes para la compra, el resto no se cuenta», ha explicado el de Barcelona, que asegura que «paga siempre en efectivo».

«Si usamos la tarjeta permanentemente, acabaremos siendo todos prisioneros, lo estoy diciendo en serio», ha sentenciado el presentador sacando un fajo con 300 euros en billetes y mostrándolo ante el público de 'La Revuelta'. «Lo llevo siempre por si acaso», ha apuntado el presentador, que se niega a pagar ante el datáfono.

Pedro Ruiz dice lo que muchos piensan sobre el uso de tarjetas de crédito frente al dinero en efectivo

Para él, el uso de tarjetas de crédito y redes sociales no ha hecho más que quitarnos libertad de movimientos, a pesar de los beneficios que esto ha supuesto para las compras: «Por las ventajas de ver la cara de tu novia cuando te masturbas, como ejemplo, o lo que te has comprado o por la vanidad, hemos entregado nuestros datos todos gratis».

Pedro Ruiz ha insistido en que nos encontramos ahora «en una dictadura digital», donde no existe apenas privacidad. «Cuando regalas tu vida, el producto eres tú. Tocas una tecla y en un minuto tienes 400 millones de algoritmos sobre lo que ha hecho cualquiera de aquí. Todo, Pepita estaba enferma ayer, riñó con el novio, pasó por Segovia...», ha evidenciado el actor.

Ante esta crítica, el barcelonés ha recordado que «la libertad consiste en que no sepan nada de ti» y «no en que lo sepan todo». «¿A dónde vamos?», se ha preguntado entonces ante los espectadores, levantando un gran aplauso de la grada del teatro de 'La Revuelta'.