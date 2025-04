Pedro Piqueras da en el clavo con una aplaudida reflexión sobre la crispación política: «Parece una fábrica de eslóganes»

Una de las entrevistas más esperadas en 'El Hormiguero' era la de Karla Sofía Gascón. Y no defraudó. La otra, que tuvo lugar este miércoles 2 de abril, la protagonizó Pedro Piqueras. El reputado periodista se despidió de la audiencia de Informativos Telecinco el 21 de diciembre de 2023, después de más de 18 años al frente. Un adiós por partida doble, pues también suponía su retirada de una profesión que ha ejercido 45 años.

Más de un año después, el periodista reapareció en televisión concediendo su primera entrevista, que además coincidió con su debut en el programa de Antena 3 como invitado. Una experiencia que se había hecho de rogar, ya que según él «tenía que haber venido mucho antes».

‘Cuando ya nada es urgente’ es el nuevo libro de Pedro Piqueras #PiquerasEH pic.twitter.com/LADp6pKZqE — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 2, 2025

Piqueras comparó el ambiente del plató de 'El Hormiguero' con el de informativos. Es una soledad absoluta. «Las cámaras son autónomas, por ejemplo. No hay nadie delante de ti, solo un regidor o una regidora», reveló, un detalle que sorprendió a Pablo Motos. En su caso, sin embargo, aprendió a imaginarse siempre que había alguien detrás. «El periodista Lalo Azcona me decía, 'cuando mires a la cámara, díselo a tu madre'».

Esa y otras anécdotas las narra en 'Cuando ya nada es urgente', un libro que ya está a la venta y cuyo título se refiere «a mi vida en particular». Aunque el comunicador aclaró que no se trata de una biografía, sino que «me utilizo a mi mismo para contar las cosas que he ido conociendo a la largo de la vida y para homenajear a maestros de la televisión como Pilar Miró o Jesús Hermida».

El presentador mencionó también el subtítulo del libro: 'Llegar, estar y saber irse'. La experiencia le ha enseñado que de las tres, la última acción es la más difícil. «Que se lo digan a Mazón», acotó el de Requena en tono distendido.

Cómo se preparó Pedro Piqueras para despedirse

Bajo su experiencia, el momento adecuado de dejar un sueño después de casi 50 años es, ni más ni menos, que «cuando ya no eres el mismo de antes, cuando se te hace rutinario, y antes de que el público note que ya no tienes las mismas cualidades de antes».

En su caso, Piqueras lo meditó durante más de cuatro años. «Yo pensé que tenía que prepararme para ese momento fatal de la jubilación. Empecé a hacer cosas que me gustaban, como navegar a vela con mis amigos o tocar el piano. Soy fatal…Pero fatal fatal», señaló, antes de que Pablo Motos sacara el instrumento para que hiciera una demostración, si bien acabó demostrando sus dotes con la guitarra.«Vas pensando qué hacer. Y al final llegas a la conclusión de que tienes que trabajar para el después. Eso te lo hace todo mucho más fácil», continuó también reflexionando.

Que ocupara el puesto alguien que le diera confianza en que sería un digno sustituto le pareció también esencial. «La empresa me pidió opinión sobre Carlos Franganillo, la di, y se lanzaron a hacer la oferta. Que por cierto, se la hicieron en mi propia casa», confesó.

"Empiezas a pensar en que existe la posibilidad de volver a ser más tú" - Pedro Piqueras nos habla de su despedida en los informativos #PiquerasEH pic.twitter.com/7V84n0phSr — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 2, 2025

Precisamente su sucesor en Telecinco, junto a Vicente Vallés y el actor Carlos Hipólito lo acompañarán en la presentación del libro. «Estoy encantado de que se produzca la imagen de mañana, porque vamos a estar juntos los tres que éramos rivales a la misma hora». Un ejemplo de que se puede ser rival y competir y tener una amistad, «aunque es inevitable que Vicente no me perdona que yo le ganara algún día, y yo a él tampoco», bromeó.

«Si aprendiera la política de estas cosas…», terció el periodista. De lo mejor que se ha quitado de encima, según confesó. «Estoy más feliz sin hablar de ello». Entonces, Motos recordó el mensaje con el que se despidió de los informativos, deseando «tiempos de menor crispación, más justicia y de más felicidad».

«Yo sí soy más feliz, pero de la crispación hemos pasado a una polarización absoluta», lamentó al respecto el invitado. «En toda partes cuecen habas, el mundo entero está polarizado. Lo que peor llevo de esto es ver que esa crispación se traslada a los ciudadanos. Las redes ayudan mucho a todo eso, y la política parece más una fábrica de eslóganes».

Pedro Piqueras reflexiona sobre las entrevistas que ha hecho a los políticos #PiquerasEH pic.twitter.com/axc6Qhhtqw — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 2, 2025

Al hilo, Pedro Piqueras reflexionó sobre las entrevistas más difíciles de su carrera, aunque dejó constancia de que todas lo son porque se las toma muy en serio. Pero destacó dos. En primer lugar al presidente del Gobierno, pero por las presiones de la calle de que le pedían que le apretara las tuercas. «Siempre he procurado hacer las entrevistas en un determinado tono, nunca he salido a acribillar al entrevistado ni hacérselo pasar mal. Solo buscaba las respuestas que el público quería tener», destacó. La otra entrevista complicada fue a Santiago Abascal. «Habían pasado algunas cosas tensas y él es muy firme. Pero al final, curiosamente no eludió las respuestas».

Por su parte, de Feijóo comentó que «ha aprendido a contestar lo que quiere contestar», y de Pablo Iglesias, «que las entrevistas eran muy interesantes porque siempre te ponía retos en sus respuestas». Pero en general, quiso dejar claro que «nunca he tenido problemas con ningún entrevistado, ni en ningún caso han eludido venir a Telecinco».