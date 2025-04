Paz Padilla raja como nunca de 'Sálvame' y relata el calvario que vivió: «Fue muy duro»

Paz Padilla fue durante bastante tiempo presentadora de 'Sálvame' (Telecinco). Sin embargo, su salida del espacio fue de los más polémica. Despedida, presuntamente, por su famoso encontronazo con Belén Esteban por las vacunas del Covid, desde entonces la gaditana fue persona 'non grata' en el espacio de Jorge Javier Vázquez. Así, cada vez que podían sus integrantes se encargaban de darle algún 'tirito' a la que había sido su compañera. Pues bien, ahora ha sido Paz Padilla la que ha hablado largo y tendido de 'Sálvame' y se ha despachado a gusto de cómo fue su paso por el programa y el calvario que vivió en él.

Paz Padilla se sentaba en el 'podcast' de Álex Fidalgo, 'Lo que tú digas' para hablar de la vida, la muerte y sobre sus futuro proyecto en Cuatro al mando del programa 'Te falta un viaje'. Sin embargo, la entrevista estuvo marcada por las duras palabras que la presentadora gaditana dedicó a 'Sálvame'.

«Estuve 14 años. No reniego de haber hecho 'Sálvame'. Hay cosas que he aprendido y otras que tengo claro que no quiero volver a vivir», empezaba diciendo Paz Padilla que puntualizaba que con el tiempo ella había cambiado. «Ahora mismo tengo claro que quiero calma en mi vida», aseguraba la presentadora ante los micrófonos de Fidalgo. «Era un programa donde ya se sabe que se gritaba y eso era lo normal. Ahora a mí no me gustaría tener un programa así porque yo estoy en otro momento de mi vida», hacía hincapié la humorista.

«Yo he cerrado etapas y con agradecimiento. De verdad, les doy las gracias a la cadena y a mis compañeros, a todos les deseo que les vaya muy bien y que busquen su camino», indicaba Paz Padilla recalcando que no tenía nada en contra de ninguno de sus compañeros y que 'Sálvame' era una etapa pasada, aunque ante la insistencia del presentador la humorista recordó algunos capítulos de su trayectoria por el programa de Telecinco.

«Editaron mi vídeo hablando del Covid. Yo no soy antivacunas, tengo todas las vacunas puestas», afirmó Paz Padilla que aseguró que todo aquello le pasó «factura» en modo de «despedido», por lo que hay que tener mucho cuidado con que una «opinión» no era una «verdad» . Eso sí, añadió, a modo de 'zasca', que «el tiempo pone las cosas en su sitio».

También, la humorista recordó algunos complicados momentos como cuando se murió su gran amigo Chiquito de la Calzada. «Y, porque hubiera muerto, ¿teníamos que tratarle mal? Yo no lo entendía», relataba Paz Padilla, que comentaba cómo fue a ver a los «jefes» para que bajaran el tono cuando consideraba que cruzaban los límites. «Por favor, ¿no te da pena verla llorar? Por favor...», les decía la presentadora que contaba que la respuesta de los responsables de 'Sálvame' siempre era un «anda ya».

Paz Padilla y su relación con sus compañeros

Sobre su relación con los miembros de 'Sálvame', Paz Padilla también se sinceró. «Yo optaba por el silencio, pero fue muy duro. No es bonito ir a un trabajo y no poder contar a tus compañeros que tu marido se está muriendo», relató la presentadora sobre los duros momentos en que vivió al lado de su esposo y la cautela que mantuvo para que no conocieran la noticia.

No obstante, y a pesar de que 'Sálvame' ya no la llenaba aguantó dar otro punto de vista en el programa. «Yo intentaba estar ahí mostrando mi humor, que es mi forma de vida. Durante mucho tiempo pensé que tenía que estar, y luego me di cuenta de que sobraba», comentaba Paz Padilla.

Por otro lado, la presentadora fue tajante a la hora de responder si volvería a presentar un programa de las características de 'Sálvame'. «En la vida», manifestó Paz Padilla.

Eso sí, Paz Padilla no dudó en disculparse con la audiencia por si en algún momento pudo causar algún daño. «Pido perdón si alguna vez hice daño, que creo que sí, evidentemente, porque estaba ahí. Intenté hacerlo lo mejor posible y poner amor a todo lo que hacía», zanjó la expresentadora de 'Sálvame'.