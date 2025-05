Paz Padilla confiesa lo que no «no volvería a hacer en la vida»: «No medí las consecuencias»

Paz Padilla, genio y figura que demuestra allá a donde va y en 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3). El programa de Sonsoles Ónega no iba a ser menos y la humorista ha llenado el plató de emociones y risas, carcajadas incluso, contando sus aventuras y desventuras a la audiencia de Ónega. La presentadora ha hecho un recorrido por toda la vida de Paz, desde su infancia, en una familia numerosa, hasta sus primeros pinitos en el mundo del humor, debutando en televisión, concretamente en Antena 3, en el programa 'Ingenio y figura'.

Paz Padilla ha recordado con mucho cariño aquella etapa y ha compartido situaciones muy divertidas vividas con grandes del humor como Chiquito de la Calzada, al que refiere como «alguien muy generoso», y también se ha referido a 'El Fary', «el loro que teníamos en mi casa y que chiflaba a toda la que pasaba por delante». Durante la entrevista, se han repasado sus dos grandes historias de amor, sobre todo la de Albert, con quien tuvo a su hija Ana, y Antonio, al que considera «el gran amor de mi vida»:

Es en relación a esta parte de su vida, a las relaciones, que ella ha referido lo que considera su gran error, «lo que no volvería a hacer en la vida» y ha sido lo siguiente: «Me quedé embarazada de mi hija cuando apenas llevábamos tres meses juntos. Apenas nos conocíamos, y me llevé un gran desengaño. La verdad es que no me dí las consecuencias y es algo que no volvería a hacer en la vida». Pese a todo, se siente agradecida por tener a su «niña», con la que forma un dúo dinámico: gestionan varias empresas juntas y disfrutan mucho de la vida. Ana ha comentado en varias ocasiones lo «payasa» que es su madre en casa, «más de lo que la gente se cree».

Sobre su gran amor, Antonio, la historia ha sido especialmente bonita y ella se ha emocionado. Se conocieron cuando eran adolescentes, estuvieron 10 años juntos y la relación terminó cuando Paz se fue a Madrid a probar suerte. Tiempo después se reencontraron y volvieron a estar juntos, casándose hasta en dos ocasiones. Lo más difícil para ella fue despedirlo, pues murió tras pasar un cáncer muy difícil y es de esa enfermedad y de lo que pasó que Paz ha sacado la mayor de las enseñanzas: «Yo los sigo queriendo y lo seguiré queriendo siempre porque él nunca hizo nada para que dejara de amarlo».

En esta entrevista Paz ha tenido un recuerdo especial para los valencianos, por lo sufrido con la DANA. Ella fue voluntaria y ha sido otro de los momentos emotivos de la tarde. Con lágrimas en los ojos, Padilla ha recordado varias situaciones complicadas que vivió durante las semanas que participó de voluntaria. «Qué fortaleza hay que tener», ha llegado a decir respecto a las familias que han perdido a sus seres queridos.