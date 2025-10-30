Ricardo Castella no se corta y desvela cómo es trabajar con Paz Padilla: «A los tres minutos ya la quieres estrangular»

Si algo caracteriza al plantel de invitados de 'La Revuelta' es su carácter variopinto. El 'show' de David Broncano no se cierra ante ningún tipo de perfil. El programa de Televisión Española ha recibido en las últimas a visitas tan heterogéneos como ... Gabriel Rufián, Can Yaman, Airbag o Jorge de Frutos. La última en pisar el plató del Teatro Príncipe Gran Vía este jueves 31 de octubre fue la polifacética Paz Padilla, que se estrenaba como entrevistada de Broncano y compartió protagonismo con la banda sueca The Hives.

La actriz y presentadora presentó 'Cuerpos locos', una comedia familiar de Ana Murugarren que acababa de llegar a las salas de cine. Al más puro estilo 'Ponte en mi lugar', el popular filme protagonizado por Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan, la película aborda el conflicto de una niña y su madrastra cuando intercambian sus cuerpos por una extraña magia que se produce durante un insólito fenómeno meteorológico.

Resines, Revilla y Ricardo Castella en 'Cuerpos locos'

La invitada entró como un huracán en plató y se cruzó con su compañero de reparto, Antonio Resines. El colaborador de 'La Revuelta' se escabulló de la entrevista, y en cuanto se marchó, Broncano quiso saber cómo resulta trabajar con él. La gaditana confirmó que es «un poco protestón en los rodajes», aunque también es «super generoso».

Padilla también comparte cartel con el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. Justamente en plena grabación supo de la demanda que le interpuso Juan Carlos I. «Perdió la cabeza y después le costó muchísimo», desveló la invitada.

El día que Paz Padilla dejó sin aliento a Ricardo Castella



Otra persona seguro que no reacciona así de bien #LaRevuelta pic.twitter.com/TrObU75I6J — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 30, 2025

Además, participa en la película Ricardo Castella, colaborador, músico y codirector del programa de La 1. Desde el balcón del teatro, la directora hablaba de su trabajo como «el actor la única toma», dado que casi nunca necesita repetir la secuencia.

Solo una vez, y fue porque Paz Padilla le gastó una broma fingiendo que estaba poseída. «A los tres minutos de estar con Paz ya la quieres estrangular», comentó en broma Castella. Así que cuando la vio en esa circunstancia, pensó que «si Dios se la quiere llevar, quién soy yo para interferir».