La revuelta

Ricardo Castella no se corta y desvela cómo es trabajar con Paz Padilla: «A los tres minutos ya la quieres estrangular»

La actriz y presentadora presentó 'Cuerpos locos', una comedia de Ana Murugarren que llega a las salas de cine el 1 de noviembre

Paz Padilla emula al Tom Hanks de 'Big' en la comedia 'Cuerpos locos'

Nawja Nimri, en apuros por lo que se le escapa en la entrevista con Broncano: «Se mete en un lío nada más empezar»

Paz Padilla en 'La Revuelta'
Paz Padilla en 'La Revuelta' TVE

María Robert

Si algo caracteriza al plantel de invitados de 'La Revuelta' es su carácter variopinto. El 'show' de David Broncano no se cierra ante ningún tipo de perfil. El programa de Televisión Española ha recibido en las últimas a visitas tan heterogéneos como ... Gabriel Rufián, Can Yaman, Airbag o Jorge de Frutos. La última en pisar el plató del Teatro Príncipe Gran Vía este jueves 31 de octubre fue la polifacética Paz Padilla, que se estrenaba como entrevistada de Broncano y compartió protagonismo con la banda sueca The Hives.

