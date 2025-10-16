Patricia Pardo cuestiona sin filtros el regreso de 'La Oreja de Van Gogh' con Amaia Montero: «Es muy llamativo»

'La oreja de Van Gogh' regresa con Amaia Montero como voz del grupo. Sí, lo que era un secreto a voces se confirmaba este jueves a última hora de la mañana y, como era de esperar, dividía una vez más a los fans ... del grupo que desde que el año pasado mantenían una especie de 'guerra' entre los fans de Montero y de Leire Martínez. Pues bien, con toda la polémica que volvía a generar esta información, Patricia Pardo, presentadora de 'Vamos a ver' (Telecinco) no dudaba en pronunciarse al respecto y sentenciar sin filtros al grupo por lo hecho.

Faltaban 20 minutos para que 'Vamos a ver' echara el cierre a la emisión del día, cuando desde redacción se comunicaba que 'La oreja de Van Gogh' anunciaba su regreso junto a Amaia Montero. «Yo estoy encantada con que vuelva», comenzaba diciendo Adriana Dorronsoro, colaboradora del matinal de Telecinco, antes de que Patricia Pardo tomara la palabra para cuestionar a la banda.

«Os digo una cosa, hoy casualmente es el aniversario, ¿no? O sea, se cumple un año desde que Leire abandonó o la invitaron a abandonar el grupo», apuntaba la presentadora de 'Vamos a ver' a sus compañeros de plató antes de sentenciar a 'La oreja de Van Gogh' por este hecho. «Es un poco... No sé si decir que es feo, pero es muy llamativo que hayan esperado justo un año, hablando de duelo, ¿no, Alessandro?», cuestionaba Patricia Pardo poniendo en entredicho al grupo. «Es que es justamente el mismo día, el 15 de octubre, no sé, no hay necesidad», sentenciaba la periodista del matinal de Telecinco ante las cámaras.

Noticia Relacionada Daniel Guzmán revela la petición que le hizo Verónica Echegui cuando enfermó: «Le dije: 'solo faltaría'» Mari Carmen Parra El director ha confesado en el matinal de Antena 3 cómo le ha afectado la muerte de la actriz

Eso sí, antes de poner fin al asunto, Patricia Pardo dejaba sobre la mesa el pensamiento que había manejado sobre lo que iba a pasar en la vuelta de 'La oreja de Van Gogh'. «Os voy a confesar una cosa y todos sabéis que soy una soñadora. Pues, yo os juro que yo tenía en mi cabeza que iban a regresar con las dos. Era como mis sueño, llevan un año engañándonos y jugando al despiste y pensé que nos iban a decir que volvían con las dos. Sería maravilloso y una gran estrategia de marketing brutal», zanjaba la presentadora de 'Vamos a ver'.