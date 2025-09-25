Vamos a Ver
Patricia Pardo confiesa ante las cámaras el raro complejo que padece por trabajar en la tele: «Tendría que tratarlo»
La presentadora del matinal de Telecinco se sinceró con la audiencia
Patricia Pardo está a punto de cumplir un mes como presentadora oficial de 'Vamos a ver' (Telecinco). Así, la periodista ya está completamente adaptada al nuevo formato del programa, que tras el regreso de 'El programa de Ana Rosa' de Ana Rosa Quintana ha visto reducido su horario a la vez que ha perdido algunos de sus colaboradores habituales. Tan cómoda se le ve en su nuevo rol que no ha dudado en realizar una inesperada confesión a la audiencia ante las cámaras sobre un desconocido síndrome que padece.
'Vamos a ver' ponía sobre la mesa el problema de la dismorfia de 'selfie' que sufren muchos jóvenes. «¡Qué os parece! Parezco Melania Trump, me veo horrenda», decía Patricia Pardo mientras se enfocaba con una tablet que llevaba un filtro. «Parezco Michael Jackson un extraterrestre total», comentaba con sorna la presentadora del matinal de Telecinco que introducía el asunto.
«El caso es que esta comparación es el origen de lo que los psicólogos llaman dismorfia del 'selfie'. La obsesión por parecerse a nuestra mejor versión retocada. Esto está teniendo unas consecuencias muy graves», manifestaba Patricia Pardo que tras ofrecer una encuesta que 'Vamos a ver' había realizado a pie de calle, consultaba a la psicóloga con la que contaba en el plató.
«Es un problema en la medida de que eres vulnerable, sobre todo, por la edad», indicaba la experta, que era interrumpida por Patricia Pardo que hacía una inesperada revelación personal.
«Yo te confieso una cosa, los que llevamos mucho tiempo en televisión tenemos también el complejo de la cara de tele», afirmaba la presentadora de 'Vamos a ver' que seguidamente explicaba en qué consistía. «Que luego te maquillas y nunca te ves bien y yo creo que también es algo que tendríamos que tratar algunos y algunas, yo la primera, me confieso que es verdad a veces te pones mucho maquillaje porque estás tan acostumbrada a verte con la cara de tele que luego nunca te ves con un resultado óptimo digamos. Nunca te ves guapa», confesaba Patricia Pardo ante las cámaras de Telecinco.
