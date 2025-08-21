Patricia Pardo 'atiza' sin piedad a Pedro Sánchez: «Te allanan el terreno para que no te manches los zapatos de polvo»

'Vamos a ver' (Telecinco) sigue siendo un altavoz para los afectados de los incendios que tienen pendiente a toda España. Así, los testimonios que relatan los vecinos de los diferentes municipios son terroríficos y si a ese 'infierno' se le suma la nula gestión política la indignación es máxima. Una indignación que ha terminado pasando factura a Patricia Pardo, presentadora del matinal, que ha explotado contra Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, tras escuchar la dramática historia de una mujer.

Patricia Pardo venía de escuchar a Manoli, una afectada por el fuego. El relato de la mujer era estremecedor y, por ello, la presentadora de 'Vamos a ver' no pudo continuar con el programa como si nada. Así que, la periodista en un arranque de empatía con los vecinos estalló y punto en el centro de la diana a Pedro Sánchez.

«Y, luego, hay que escuchar al ministro del Interior, que estábamos pendientes antes de entrar en plató y hemos visto la fantástica entrevista que le ha hecho Jano Mecha, hablando del pacto de estado de septiembre. Le pregunta Jano: 'bueno, hay personas que piensan, que pensamos, que Pedro Sánchez juega al aislamiento'. ¡Claro que sí!», manifestaba Patricia Pardo que estallaba contra el presidente del Gobierno. «Es muy fácil ponerte en Jarilla, bien acompañado con otros líderes políticos, viendo como te están allanando el terreno, además literalmente, cómo te están humectando el terreno para que no te manches los zapatos de polvo. ¿Por qué no te pones con Manoli con la salsera, la sopera, que es lo único que le quedó? A ella no la van a ver, ¿Verdad que no?», arremetía la presentadora de 'Vamos a ver' contra el jefe del Ejecutivo.

«Luego, salen, sacan el pecho diciendo los millones de euros que hay en prevención, esta gente no hay visto un duro, no ha visto absolutamente nada. ¿Dónde están los planes?», se preguntabaPatricia Pardo. «Ahora, sí que exige la Fiscalía de Medio Ambiente responsabilidades, ¿si lo hubiesen exigido antes?», manifestaba indignada la presentadora de 'Vamos a ver' que continuaba con su 'rapapolvo'.

«Si antes alguien se hubiese preocupado de que existiesen esos perímetros, a esta señora Manoli le hubiera quedado algo más que una salsera, pero todo el mundo se queda calladito y luego salen a dar los discursos», zanjaba Patricia Pardo ante las cámaras de 'Vamos a ver'.