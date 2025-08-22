Patricia Pardo 'arruina' a Sofía Suescun y Kiko Jiménez su última 'mentira': «¿Desde cuándo...?»

Patricia Pardo, presentadora de 'Vamos a ver', ha entrado en temas de 'corazón' para poner entredicho la última hora de Kiko Jiménez y Sofía Suescun.

Patricia Pardo se ha quedado como presentadora oficial de 'Vamos a ver' (Telecinco) tras la marcha obligada de Joaquín Prat a las tardes de la cadena de Mediaset a partir de septiembre. Así, la conocida presentadora tendrá por fin un programa presentado en exclusiva para ella. Mientras llega el nuevo curso, la periodista ya 'calienta motores' y lo está haciendo de manera muy activa criticando al Gobierno por los incendios o, incluso, con sustos, tal y como ha informado este viernes cuando comunicaba que un equipo del espacio había tenido que salir escoltado ante las amenazas de unos clanes gitanos. Pues bien, Pardo no solo está para los temas de actualidad y se ha 'inmiscuido' en asuntos del corazón cuando se cebaban los temas de 'El club social' y no ha dudado en sentenciar a Sofía Suescun y Kiko Jiménez tras su última polémica.

'Vamos a ver' llegaba de una de sus pausas publicitarias, cuando Adriana Dorronsoro se asomaba a la pequeña pantalla para dar un avance de lo que iba a llevar su 'Club social'. Así, la copresentadora del matinal de Telecinco avanzaba que uno de los asuntos que iban a abordar era la polémica de Sofía Suescun y Kiko Jiménez, después de que saliera a la luz que la ex 'Superviviente' le había sido infiel al colaborador de Mediaset.

Sin embargo, tenían algo más y era que la pareja había tenido que cancelar su viaje a Tailandia y daba las razones en sus perfiles de redes sociales. «Malas noticias o las mejores de mi vida. Después de varios retrasos inspeccionando el avión que íbamos a coger han decidido cancelar el vuelo por riesgo de accidente», escribían en una historia a la que atendía incrédula Patricia Pardo que no dudaba en cuestionar a Kiko Jiménez y Sofía Suescun.

«¿Desde cuándo se cancela un vuelo por riesgo de accidente?», cuestionaba la presentadora de 'Vamos a ver' poniendo en entredicho el motivo de la cancelación del viaje de Sofía Suescun y Kiko Jiménez. «Será por dificultades técnicas pero cada uno lo puede llamar como quiera», le replicaba Alfonso Egea, colaborador del espacio de Telecinco. «¡Ah!, allá con su léxico cada uno. Gracias por aclarármelo», sentenciaba Patricia Pardo.