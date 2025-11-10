Suscríbete a
Pastora Soler conmueve con el consejo que recibió de Rocío Jurado y que le ayudó a regresar a los escenarios

La cantante sevillana ha confesado a Sonsoles Ónega sobre la crisis que la llevó a pensar en abandonar la música: «Me fui pensando que no iba a volver».

Ramoncín muy crítico con la campaña del PSOE en TikTok: «Ningún usuario se va a tragar lo que diga ahí el presidente del Gobierno»

Maria Sánchez Palomo

Pastora Soler ha sido galardonada con el Premio Ondas nacional de la música en la 72ª edición de estos reconocimientos. La cantante ha visitado a Sonsoles Ónega en el plató de 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3) para hablar de su vida y ... de su trayectoria, ahora que además ha publicado un libro que recoge los episodios más importantes de su historia, y ha compartido algunos de los momentos más difíciles vividos en este tiempo. Y es que su carrera profesional no ha sido un camino de rosas y se ha encontrado con varios obstáculos en el camino.

