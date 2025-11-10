Pastora Soler conmueve con el consejo que recibió de Rocío Jurado y que le ayudó a regresar a los escenarios

Pastora Soler ha sido galardonada con el Premio Ondas nacional de la música en la 72ª edición de estos reconocimientos. La cantante ha visitado a Sonsoles Ónega en el plató de 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3) para hablar de su vida y ... de su trayectoria, ahora que además ha publicado un libro que recoge los episodios más importantes de su historia, y ha compartido algunos de los momentos más difíciles vividos en este tiempo. Y es que su carrera profesional no ha sido un camino de rosas y se ha encontrado con varios obstáculos en el camino.

La artista ha señalado cómo durante mucho tiempo estuvo muy decaída de ánimo porque su representante le decía cosas como «que estaba gorda» y que «debía operarme la nariz». Ella ha compartido con la presentadora que «no le hice caso pero eso me afectó y fue minando mi autoestima». La presión y el estrés que conlleva ser una estrella de su nivel le generó une estado de ansiedad y una profunda depresión que comenzó a dar la cara encima de los escenarios. Experimentó mareos sobre las tablas, se olvidó de las letras y tuvo ataques de pánico en mitad de un concierto y es eso que la llevó a decir «hasta aquí». Se retiró durante dos años y medio y llegó a pensar «que jamás volvería, que me iba para no regresar».

Pastora Soler en ese tiempo se quedó embarazada, algo que recibió como una señal: «La verdad es que no estábamos buscándolo pero me relajé y fue instantáneo». Tiene dos hijas a día de hoy, Estrella y Vega, que son su alegría y de hecho ellas, concretamente la primera, Estrella, fue la que le devolvió las ganas de volver a cantar: «Yo le cantaba en la ducha, como cuando era niña, y ahí empecé a recuperar la confianza, porque estaba ya dispuesta a ganarme la vida de otra forma. Yo hice hasta tercero de Historia del Arte y me planteé terminar mi formación en la universidad para reciclarme y trabajar en otra cosa».

En esa época tan difícil recibió mensajes de apoyo de muchísimos compañeros de profesión, entre ellos Joaquín Sabina. Uno de los consejos que recuerda con más cariño es el que recibió de Rocío Jurado. Ella llamó a la tonadillera «estando ya muy malita» y le compartió una enseñanza que ella ha tratado de llevar al pie de la letra desde entonces: «Pastora, hay que cuidarse, que en este profesión descansamos mal, dormimos poco, nos alimentamos de mala manera, las giras… y eso pasa factura. Cuídate mucho». Ella se ha emocionado al recordarlo, uno de esos recuerdos que siempre llevará consigo, según la artista.