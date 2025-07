«¿Qué pasó en su casa?», Alfonso Arús no se corta en cuestionar las última horas en libertad de Santos Cerdán

La noticia del ingreso en prisión de Santos Cerdán trastocaba este lunes todos los formatos que estaban en directo. Así, las tertulias se reorganizaron para analizar la marcha a la cárcel de Soto del Real del que fuera mano derecha del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Así, y como era de esperar, este martes y con la resaca de lo ocurrido ayer, los matinales se levantaban comentando lo que había sido la primera noche en prisión del exsecretario de organización del PSOE. Uno de estos espacios que ha abordado el asunto ante las cámaras ha sido 'Aruser@s' (La Sexta), en donde su presentador, Alfonso Arús, ha ido un paso más allá, lanzando al aire la pregunta que todo el mundo se hace y que sería clave para el futuro del expolítico.

'Aruser@s' arrancaba su emisión haciendo un repaso a los principales titulares del día y como era de esperar el ingreso en prisión de Santos Cerdán estaba entre ellos. Así, el programa de La Sexta se hacía eco de las palabras de Pedro Sánchez sobre el asunto desde Sevilla.

«Por lo tanto, máxima colaboración, respeto lógicamente a la Justicia, que está haciendo su trabajo, pero desde el punto de vista político, en fin, creo que hay una posición muy distinta por nuestra parte a otras organizaciones políticas que no asumen ningún tipo de responsabilidad», manifestaba el presidente del Gobierno durante su intervención en la Cumbre Internacional de la ONU en Sevilla en el vídeo recogido por 'Aruser@s' y que llevaba a Alfonso Arús a dar un paso adelante y lanzar sin filtros la pregunta que todo el mundo se hace sobre Santos Cerdán.

«Respecto a lo que dice el juez sobre la destrucción de pruebas de Santos Cerdán, me hace gracia que ahora diga que hay un riesgo. ¿Y durante el fin de semana que pasó en su casa? Pregunto», reflexionaba el presentador del programa de La Sexta que se lamentaba de la tardanza de la declaración del exnúmero 2 del PSOE.

«Es que ha esperado una semana para declarar. Es que en una semana habrá tenido tiempo a no sé... Si ha querido...», apuntaba una tertuliana de 'Aruser@s', a lo que Alfonso Arús se mostraba rotundo con lo que podría haber pasado en las últimas horas en libertad de Santos Cerdán: «Si ha querido, que no lo sé, destruir, es que no quedará absolutamente nada».