Paloma Barrientos desvela la verdad sobre la ruptura de Piqué y Clara Chía: «Se quienes son esas terceras personas»

«Hoy podemos decir que Clara y Piqué no están juntos». Adriana Dorronsoro ha hablado alto y claro sobre los rumores que se han ido dando a lo largo de la mañana sobre la posible ruptura entre el exfutbolista y la que ha sido su pareja hasta hace «semanas». La periodista, que suele estar en nómina de 'Vamos a ver' (Telecinco), ha entrado en directo a 'TardeAR' (Telecinco) para compartir esta exclusiva y lo que sabe al respecto.

Así, Drorronsoro ha sido contundente sobre la situación que estarían viviendo los citados: «No me confirman si es algo definitivo o un stand by, pero sí que no están juntos y es una información que me llega desde el entorno más cercano a la pareja, casi diría que del ámbito familiar». Verónica Dulanto ha apuntado sobre los motivos y ha preguntado a su compañera de profesión sobre esas «terceras personas de las que hablabas esta mañana, pero no sabemos por parte de quién sería».

La periodista que ha dado a conocer esta exclusiva ha profundizado para dar respuesta a lo que le cuestionaba Dulanto: «Sí, a ver, como es de imaginar, sabéis de quién viene esto teniendo en cuenta que hablamos de Piqué. Ya hemos visto unas imágenes con una chica en Miami, en un restaurante que se llama Factoría de Azúcar. Se le ha visto con esa muchacha pelirroja y hay indicios. Se añade que hace un tiempo que no se les ve juntos». Adriana Dorronsoro ha dado algún apunte más que le llevaría a la información final, y es que Gerard Piqué ha estado «yendo mucho a Miami, parece que su relación con Shakira ha mejorado, ahora es cordial, y eso también se tomaría como un indicio de que las cosas no van bien entre él y Clara Chía».

La ruptura sería «reciente, de hace tal vez semanas» y es un punto y final que habría alegrado mucho «a la familia de ella, que siempre miró a Piqué con recelo por su historial amoroso». Sobre las terceras personas, Paloma Barrientos es la que más ha sorprendido con la información que tiene sobre esta posible ruptura –confirmada según Adriana–, y ha dado a conocer «quienes son esas terceras personas». Barrientos ha hablado en plural porque serían realmente «dos, y sus nombres son Milan y Sasha, ¡sus hijos! Él ha querido darle el lugar que le corresponde a los niños y esto podría haber generado cierto distanciamiento con su novia».

Al final, «los viajes, sumado a lo de los niños y a una crisis por no pasar suficientemente juntos podría haber llevado a ese final», han terminado diciendo en 'TardeAR'.