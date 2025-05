Pagan más de 1.200 euros por comer en el restaurante de un televisivo chef: «Me parece ofensivo»

Ir a comer a un restaurante de algún chef mediático siempre es algo interesante. Así, pocos se negarían, aunque tan solo fuera por curiosidad, de ir a probar las deliciosas recetas de cocineros de renombre para comprobar si son ciertas o inciertas las reseñas hacia su persona. Pues bien, esto es lo que le ha ocurrido a un 'youtuber' español que ha visitado el establecimiento de un televisivo chef que no ha salido muy contento de la experiencia que le ha salido por 1.200 euros. Una visita de la que se ha hecho eco 'Aruser@s' (La Sexta) y la ha compartido con su audiencia.

«Peldanyos ha ido al restaurante y parece que la experiencia no ha sido como él esperaba», introducía Hans Arús, colaborador de 'Aruser@s' antes de dar paso a la publicación del 'youtuber' en la que comentaba cómo había sido la visita al restaurante del chef Gordon Ramsey.

«Para ser 3 estrellas Michelin, es anticlímax», comenzaba diciendo el 'youtuber'. «No es acogedor, hay mucho ruido y no hay espacio entre mesas», criticaba Peldanyos que continuaba con sus quejas. «Es un servicio forzado para que digas 'entré a las 21h y estuve cenando hasta la 1h'. Sí, pero porque tardaron 20 minutos entre cada plato», señalaba el 'youtuber' sobre el restaurante de Gordon Ramsey en el vídeo que emitía 'Aruser@s'.

«Es muy caro. No tiene ni sentido de lo caro que es para lo que ofrecen. El ambiente es terrorífico, de los sitios en los que más a disgusto he estado sentado en una mesa, y hablo en general, no solo de estrellas Michelin», sentenciaba Peldanyos, mientras que su acompañante ponía la guinda a la crítica. «Acabo de pagar 1.200 euros. Me parece ofensivo», zanjaba el joven que hacía reaccionar a Alfonso Arús en el plató de 'Aruser@s'.

Noticia Relacionada Montoya ve peligrar su concurso en 'Supervivientes' y juega con su marcha: «Me piro, es lamentable» Mari Carmen Parra El concursante, que podría estar ante su última semana en Honduras, volvió a lamentarse de incomprensión por parte de sus compañeros

«Pues, vaya fracaso, ¿no?», manifestaba el presentador del programa de La Sexta, mientras en el estudio de 'Aruser@s' se abría un intenso debate acerca de los menús degustación.