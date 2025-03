Un 'pagafantas' siembra la desconfianza en su cita por lo que hace durante la cena: «Me está vendiendo la moto»

Elena no terminó de creerse a su cita de 'First Dates'

Elena (25) busca un tipo de hombre difícil de encontrar. Un chico sensible, cariñoso y detallista, aunque con un punto de malote. «Un cacho de pan no quiero», explicó mientras esperaba a su cita en 'First Dates' este viernes 19 de mayo. Por eso siente que no ha tenido suerte en los asuntos del corazón. Siempre se pilla e los sosos, que no la satisfacen más allá e una noche. Y ella quiere un amor como los de antes, estable y para toda la vida.

En el programa de citas de Cuatro conoció a Christopher, que también tiene claro lo que busca en una relación. «Si me dices que no quieres tener hijos, mejor como amigos», apuntó. Es su mayor objetivo en una relación, formar una familia. Elena la pareció muy guapa y de su tipo, pero ella, al verlo, no ha encontrado lo que le hubiera gustado. A cámara reveló que «me esperaba un chico más alto que yo. Menos mal que no me he puesto tacones».

La cita de Elena y Christopher tuvo poco movimiento. A pesar de eso, tampoco consiguió asentarse. Él antes que nada le preguntó a bocajarro si formar una familia, alegando que para él eso es el éxito y no tener dinero. Sin embargo, eso no le gustó demasiado a la soltera, que se quejó de que «me ha metido mucha presión».

Christopher y Elena en 'First Dates' Cuatro

Chirstopher, buscando una madre para sus hijos

A lo largo de la velada la pareja puso de relieve cómo son y qué buscan en una relación. En ese sentido él lo ha visto todo adecuado, sin embargo, ella vio determinados aspectos que no le encajaban. Sin ir más lejos el tema sexual, que Christopher considera necesario más que importante. Siguió erre que erre con lo de los hijos. «Ya va llegando una edad en la que lo que quiere uno es asentar la cabeza».

Si percibió la falta de química hizo como si nada. Christopher parecía dispuesto a conquistar a Elena como fuese. Si ella decía que todavía ningún hombre le ha regalado un ramo, él presumía de ser detallista. Si avisaba de que tiene un carácter fuerte e intenso, él aseguraba ser paciente. Y así con cada cosa que la soltera decía. Pero no coló, sino todo lo contrario. «Todo lo que me ha dicho es porque le gustado, quiere impresionarme. Es el típico pagafantas que te regala los oídos. Creo que me está vendiendo la moto», declaró Elena cuando su cita no al oía.

En un último intento de demostrar la caballerosidad que mencionó durante la cena, Christopher pagó la cuenta, dando fe que él es así siempre y no solo al principio de una relación. Ella, no obstante, tenía claro que ningún gesto la iba a hacer cambiar de opinión para aceptar una segunda cita. No le había entrado por los ojos y no había nada que hacer al respecto.

Noticia Relacionada Jorge Javier Vázquez desaparece de 'Supervivientes 2023' y hace saltar las alarmas ÓSCAR RUS Carlos Sobera sustituyó al presentador estrella del 'reality' en plena rumorología sobre su futuro en Mediaset España

Noticia Relacionada Bosco y Asraf entran en la historia de 'Supervivientes' Mari Carmen Parra «Para quitarse el sombrero», señaló Carlos Sobera completamente impactado por lo que habían conseguido los dos concursantes