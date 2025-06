Paco León adelanta en primicia algunos detalles de ‘Aída y vuelta’: «No íbamos a hacer una cosa políticamente correcta»

'El Hormiguero' exprime las últimas semanas de la temporada 19, a punto de despedirse por vacaciones hasta septiembre. Después de unas entregas protagonizadas por invitados internacionales, el programa de Antena 3 recibe a una serie de rostros 'made in Spain' también muy populares. Como Paco León, que se sentó con Pablo Motos este lunes 16 de junio para promocionar su nueva película, titulada 'Uno equis dos', que llega a los cines el próximo 4 de julio.

En el nuevo trabajo de Alberto Utrera, el actor y director sevillano forma dúo protagonista con Raúl Tejón. Ambos dan vida a Chino y Josu, dos amigos que llevan intentando conseguir un pleno al quince desde la universidad.

La historia está inspirada en una historia real de unos amigos que hacían una quiniela y al final acababan peleándose, «aunque no llegan tan al límite como en la película, que empieza como una película ‘indie’ y acaba como ‘Holocausto caníbal’», adelantó León.

El leitmotiv de la cinta es plantear al espectador si cambiarían de vida en el caso de hacerse ricos. Una tesis a la que los propios actores mientras rodaban también le dieron alguna vuelta, concluyendo que «no cambiaríamos nuestra vida si supiéramos que íbamos a ganar mucho dinero». Es más, para el actor saca lo peor de cada persona. «Yo creo que de los siete pecados capitales si quitaras la avaricia mejoraría muchísimo el mundo. Porque la lujuria, la pereza, la gula… Eso no son pecados, todo el mundo los tiene», debatieron entre risa el invitado y el presentador.

.@pacoleonbarrios nos presenta su nueva película, 'Uno equis dos', que llega a los cines el próximo 4 de julio #PacoLeónEH pic.twitter.com/tLnfXyyaXH — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 16, 2025

Por puro morbo personal, tal y como él mismo admitió, Motos quiso saber cómo ha sido rodar escenas de cama con una compañera a la que no conocía previamente. «Con la suerte de encontrarte a Kimberley Tell, que es una maravillosa actriz. Nos vimos, nos miramos, nos olimos los culos como los perros y muy bien. Es una disponibilidad y había que encontrar una intimidad en todo», explicó. Sobre todo cuando toca interpretar a una pareja. «No es lo mismo que una relación esporádica… La manera de encajar los cuerpos, como se miran, como se tocan, cuando se besan… Eso tiene que colar. Las relaciones es lo más complicado de trabajar en la ficción», prosiguió explicando León.

La cara oculta de 'Aída'

Además de continuar compartiendo detalles del rodaje de la película al estilo «‘Gran Hermano’» dos meses solos en una casa, contar una anécdota sobre una fiesta de los Goya que él organizó y se le fue de las manos, y compartir su fobia a los sustos, Motos no desaprovechó la ocasión de averiguar lo máximo posible sobre ‘Aída y vuelta’, película que co-escribe y dirigePaco León y cuya fecha de estreno adelantó él mismo en 'El Hormiguero’: el 30 de enero de 2026.

«Está rodada y montada. Acabo de cerrar el montaje. Y yo estoy contento. Solo puedo decir eso», comentó. Pero el presentador siguió tirándole de la lengua y consiguió sacarle que los productores del filme le han dejado hacer lo que le ha dado la gana. «Dije ‘dejadme hacer lo que yo quiera’ y utilizar ‘Aída’ para contar otras cosas. Lo de presentar un capítulo largo en cine no me parecía, es como un polvo de ex, que apetece pero no conviene», señaló.

"Ya está rodada y montada", @pacoleonbarrios ha coescrito y dirigido la película ‘Aida y vuelta’ que se estrenará el 30 de enero de 2026 #PacoLeónEH pic.twitter.com/CRMpo0ZpSE — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 16, 2025

Con todo, el miedo a defraudar a los fans de la mítica serie existe por parte de todo el equipo. «Todo el tiempo recibo mensajes en Instagram de ‘Paco, no nos decepciones’. Es fuerte». Del argumento solo avanzó que van a enseñar la cara oculta de la ficción, aunque sin renunciar a su humor punki y gamberro. «Había denuncias en cada capítulo, lo que pasa es que era otra época. Ahora he sido salvaje, pero atinado. Pero había que ser salvaje para obedecer al espíritu de la serie. No íbamos a hacer una cosa descafeinada y políticamente correcta. No. Es uno de los temas, los limites del humor», dejó caer.

Lo que sí pudo contar es que ha sido muy intenso el rodaje. «Era muy emocionante para todos».