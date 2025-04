Paco, el invitado que busca una chica «virgen, de ojos azules… ¡y para tener ocho hijos!»

Paco ha visitado 'El Diario de Jorge' (Telecinco) acompañado de su prima María. Ambos buscan pareja: él, una chica jovencita; ella, una persona madura, de «entre 30 y 40 años, que ya sepa lo que quiere y no sea un crío». Cuando el joven ha pasado a detallar qué busca en una mujer, la descripción de esa pareja soñada ha sorprendido hasta a Jorge Javier Vázquez, acostumbrado a escuchar todo tipo de referencias e historias extravagantes.

¿Y qué ha dicho exactamente para dejar en shock al presentador del espacio? Paco ha dado referencias claras sobre lo que querría y lo que no, partiendo de sus experiencias personales: tiene 21 años y es «virgen»; «quiero tener ocho hijos»; «me gustaría una chica con ojos azules»; «y desearía que ella también fuera virgen, porque yo todavía ni he besado a alguien». Dicho esto, no ha de extrañar el sueño de este joven, que espera dar con una persona tal que así: «Más o menos de mi edad, que tampoco haya tenido relaciones sexuales y a la que le gusten los niños».

Jorge Javier Vázquez y su equipo de producción han abierto los teléfonos para registrar posibles candidatas a compartir la vida con Paco y rápidamente han informado al invitado de que ya tenían un perfil interesante. Laura, de 21 años, de Alicante, ha contactado con 'El Diario de Jorge' nada más conocer a Paco y se ha postulado para tener una cita con él. Cuando este ha sabido de sus características y cualidades, ha caído rendido ante ella… ¡y eso que no se han visto las caras!

Los detalles que han gustado al primo de María, que observaba la escena sin perder detalle, han sido tanto la edad, la misma que él, como que es «virgen». «Me da vergüenza admitirlo pero sí, lo soy», ha confesado en la conexión en directo. Esta muchacha está estudiando Magisterio y ese es otro detalle que ha gustado mucho a Paco, «porque está claro que le gustan los niños». Para no perder el tiempo, el chico ha terminado diciéndole: «Laura, ¿mañana haces algo? Porque sí, sí, quiero. ¡Vamos a conocernos!».

Paco ha quedado con la idea de concretar una cita con Laura. Mientras tanto, él seguirá con sus estudios, «opositando para Auxiliar Administrativo». Jorge Javier ha querido advertirle algo finalmente al chico: «Pues para mantener a ocho hijos tienes que tener mucho dinero, ¿eh?».