Pablo Motos saca a la luz lo que no se ve durante sus entrenamientos con Ilia Topuria: «Quiero confesar una cosa»

Ilia Topuria luchará el 28 de junio en el UFC 317 de la International Fight Week en Las Vegas. En mitad de los preparativos para su próxima gran pelea, 'El Matador' pasó de nuevo por el plató 'El Hormiguero' este jueves 8 de mayo, como cada vez que protagoniza una noticia de calado mundial, para compartir los detalles de su nuevo desafío profesional de la mano de su amigo Pablo Motos.

Al deportista y al presentador les une una estrecha relación; de hecho, el anfitrión le dedicó a la super estrella de las artes marciales mixtas (MMA) unas palabras antes de recibirlo en plató por sexta vez. «Hay gente que en los deportes de contacto solamente ve a dos personas pegándose, pero es más profundo. Son una herramienta para desarrollar tu potencial como persona, porque chocas con la realidad una y otra vez y no hay trampas. Aprendes tus límites, y eso te hace más humilde en el resto de los aspectos de tu vida», reflexionó.

¡@Topuriailia tiene nueva pelea! El 28 de junio en Las Vegas contra Islam Makhachev o Charles Oliveira #TopuriaEH pic.twitter.com/4iDorQmPy6 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 8, 2025

En su «segunda casa», el reciente galardonado con la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo de la Comunidad de Madrid por llevar el deporte español a lo más alto, se sinceró sobre cómo afronta la próxima pelea siendo todavía invicto y recibió una una gran sorpresa. Y es que el mismísimo Antonio Banderas interpretó para él la 'Canción del Mariachi' en directo desde Málaga.

Topuria, como recordó Motos, lleva 16 victorias y ninguna derrota ¿Es gasolina o una mochila no haber saboreado nunca el regusto de perder? «Ni uno ni otro, la verdad. Yo hago todo lo que está en mis manos. Entonces, tampoco me preocupo mucho en perder el invicto porque sé que va a ser mi compañero y mi aliado hasta que me vaya de este deporte. Es lo que me merezco, por todo el trabajo que involucro en este proyecto de mi vida», aseguró.

Noticia Relacionada Pablo Motos deja muda a Edurne con una inesperada revelación: «A las mujeres se les sube la testosterona» María Robert La cantante ha presentado su nueva canción y la nueva temporada de 'La Voz Kids' en el 'show' de las hormigas

El pensamiento de Topuria sobre el sacrificio y el éxito

Así, confesó sin falsa modestia que no contempla otro escenario que el éxito. «No me presentaría en una competición si no supiera que voy a ganar. Para dejar brillar a otro, para eso no…». «¿No te cambia un poco la personalidad cuando tienes una pelea pendiente? ¿Como que te pones en pie de guerra?», se interesó Motos. «Yo siempre te voy a decir que no, pero tendrías que preguntárselo a mi esposa. Ella seguramente te diga otra cosa», apuntó el invitado con humor.

El artista marcial mixto afronta la nueva pelea en una categoría por encima. Pero a pesar de la novedad, afirmó sentirse más seguro en ese peso, «porque esta es la categoría a la que realmente pertenezco». Agregando además que «en la de peso pluma tenía que llegar a unos límites que no eran normales».

Es sabido que Pablo Motos e Ilia Topuria entrenan juntos, por lo que el conductor de 'El Hormiguero' conoce de primera mano la fuerza de voluntad que conlleva su deporte. «Y yo quiero confesar una cosa: entreno contigo por la mañana y luego estoy dos días que no me puedo mover. Entonces, intento caminar, intento por la noche hacer el programa. Lo que puedo», reveló Motos.

En cambio, Topuria es capaz de repetir entreno también por la tarde, algo que sin embargo, hasta para él requiere de mucho sacrificio, tal y como reconoció. «El primer entrenamiento lo haces por salud también. Sin embargo, el segundo ya es como que no me apetece hacer más. Pero tu sueño lo necesita».

El luchador tiene interiorizado que «lo que haces en el campo de entrenamiento lo llevas en el campo de batalla». Por eso rendirse nunca es una opción para él. «Y si te tuviera que dar un ejemplo, hay un entrenamiento que no me gusta hacer que es correr y los cambios de ritmo en la pista. Cuando voy por la mitad de entrenamiento, siempre mi cabeza me dice, 'oye, para'. Ya estás cansado. Tus piernas están súper cargadas. Pero en esos momentos es cuando me digo, 'Ilia, no puedes hacer eso', no puedes rendirte. No me puedo identificar como una persona que cuando las cosas se ponen difíciles me puedo llegar a rendir. Así cuando llega después el día del combate, voy con mucha confianza. ¿Por qué? Porque sé que da igual lo difícil que se pongan las cosas, no me voy a rendir. Cuando en la pista no puedes más, tienes que poder más. No vaya a ser que luego se traslade ese pensamiento al octógono».