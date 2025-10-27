Pablo Motos relata la historia jamás contada sobre los orígenes de 'El Hormiguero': «El 90% de los programas fracasan»

'El Hormiguero' sumó este lunes 27 de octubre un nuevo hito a una trayectoria de éxitos que comenzó hace 20 temporadas y 19 años. El programa de Antena 3 ha cumplido 3.000 entregas, una celebración amadrinada por una de las visitas más ... queridas por ablo Motos: Laura Pausini. La cantante italiana, a punto de entrar en el club Infinity ha pasado por el 'show' de las hormigas en 18 ocasiones desde 2007. De hecho, ostenta el título de la la invitada extranjera con más participaciones.

La complicidad entre la artista y el presentador se hizo palpable una vez más en una noche tan especial para 'El Hormiguero', en la que Pausini presentó su nueva canción, 'Mi historia entre tus dedos'. Pero antes, como merecía la ocasión, Motos arrancó el programa dando las gracias a los espectadores por la fidelidad y aprovechaba para contar una historia «íntima y personal» acerca de cómo se fraguó el formato hace más de dos décadas.

A Pablo Motos no le gustaba mucho la tele

«Yo en la tele había sido guionista y en realidad tenía el sueño de hacer en la tele solamente un sketch, porque no me gustaba mucho la tele», empezó narrando el anfitrión mientras se proyectaba detrás suya una imagen de la escena humorística. «Ahí donde se me ve con la cara de Juanito el Golosina, estoy colgado del revés. Explicaba que para la gente del mundo del espectáculo, los guionistas somos como una rata con un folio y que cuando entregamos el folio ya nadie te hace caso porque todo el mundo piensa que eres un fantasioso y que ves el mundo del revés. Lo que yo defendía en este sketch es que los que veían el mundo del revés eran ellos, porque el mundo real sí que es fantástico», manifestaba el de Requena.

Después le dijo a su equipo que ya había cumplido con todo lo que deseaba hacer en televisión. «Siendo muy sincero, en mi cabeza tenía el miedo de que nos iban a echar pronto, porque en la televisión, el 90% de los programas fracasan». Es una cifra altísima, y sin embargo, «estamos aquí después de 3.000 programas en los que he aprendido muchas cosas; la más importante es que la única manera de hacer este programa es ser auténtico». «Probé intentar ser un presentador guay, me copiaba de otros presentadores. No me salió y al final dije 'yo no soy guay'», reconoció con humor.

Para el conductor de 'El Hormiguero' la clave es la autenticidad. «Si me enfado, me enfado; si me río, me río; y si me emociono, lloro. Lógicamente hay gente a la que no le gusto, por lo que sea». Pero no le da mucha importancia, «de hecho la mayoría de la gente ni siquiera se gustan a sí mismos». «Y lo que sí que os puedo decir de corazón es que este ha sido el viaje profesional más hermoso que he tenido en mi vida», concluyó.