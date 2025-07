Pablo Motos se pone profundo en el monólogo para despedir la temporada: «Os quiero contar algo personal»

'El Hormiguero' se marcha de vacaciones después de una temporada histórica. Este martes 1 de julio el programa de Pablo Motos cerró su 19º curso en Antena 3 revalidando el liderazgo que ostenta desde hace más de una década como el programa más visto de la televisión. Y aunque 'La Revuelta' ha conseguido plantarle cara al formato de las hormigas, este último concluye la temporada registrando un 15,3% de cuota de pantalla y con un 70% de victorias en la 'guerra' de audiencias.

El fin de fiesta lo protagonizaba Carmen Machi, que esa misma noche entraba a formar parte del club infinity de invitados. Tras las secciones habituales del 'show' de las hormigas y a pocos minutos de acabar, Pablo tomaba asiento y se ponía solemne «para hacer una cosa que hago de vez en cuando, que es un monólogo para cerrar la temporada».

«Quería hacer algo especial esta noche, hoy que acaba la temporada os quiero contar algo personal. De todos los monólogos de este tipo que he hecho, la frase que más impacto ha tenido, y que ha hecho bastantes personas me digan que después de oírla hicieron cosas tan fuertes como dejar a su pareja o abandonar su trabajo, es que lo más inteligente que se puede hacer en esta vida es saber marcharse a tiempo, marcharse a tiempo de cualquier lugar, persona o cosa que nos amarga, que nos corta las alas y que no nos deja vivir», continuaba expresando.

El consejo de Motos a los espectadores

Esas personas le habían hecho reflexionar, según él, «sobre el inmenso poder de las palabras». «Una sola palabra puede enamorar o destruir; una sola palabra puede decidir cómo va a acabar una negociación; las palabras pueden hacer que tu mente se llene de mentira; las palabras pueden hacer que te rindas, o por el contrario, cuando estás a punto de tirar la toalla una palabra amable te puede salvar el día. Una sola frase es más que suficiente para acabar con la felicidad; de hecho, cuando te deprimes lo haces usando palabras contra ti. Con las palabras puedes hacer a una persona exitosa o destruir su confianza. Una simple elección de las palabras hará que alguien te acepte o te rechace. Tu boca puede escupir veneno o puede reparar una alma rota», desarrolló al respecto.

En definitiva, «las palabras son poder, porque todo lo que sientes lo sientes a través de las palabras. Con las palabras podemos inspirar amor, amistad, deseo, admiración y también podemos engañar, manipular, encubrir, ofender y destruir».

A propósito, Motos puso de manifiesto la serte que tenemos de disponer de ellas. «Imagina por un momento qué sería de nosotros si no las tuviésemos. Nada sería como es, ni tú tampoco serías como eres. Por eso es importante que tus palabras sean tuyas, no hagas caso de los que te dicen cómo tienes que hablar, en realidad te están diciendo cómo tienes que pensar. Y lo más importante, aprende a hablarte bien, cuando hablamos con nosotros nuestro cerebro lo que escucha como si te lo estuviese diciendo otra persona, por eso son importantes las palabras que te dicen».

El presentador de 'El Hormiguero' compartió con la audiencia el método que a él le sirve para conseguirlo. «Escoge a la persona a la que mejor le hablas, a la que incluso cuando estás enfadada o enfadado, escoges las palabras para hacerle el menor daño posible. Y a partir de hoy no te hables a ti peor de lo que le hablarías a esa persona. Pruébalo y todo cambiará a mejor, porque la historia que te cuentas con tus palabras es la que le da forma a la vida que tienes».

Por último, daba las gracias al público «por lo bonita que ha sido la temporada, por vuestro apoyo. De verdad, os lo digo de corazón, gracias por vernos cada noche». «Os deseo a todos un buen verano y nos vemos el 1 de septiembre», concluía.