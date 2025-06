Pablo Motos les para los pies a las hormigas en plena entrevista con Miren Ibarguren : «Me vais a meter en un lío»

Tras la visita de Paco León, en la que el actor y director adelantaba algunos detalles de 'Aída y vuelta', se dio cita en 'El Hormiguero' otra de las protagonistas del reencuentro de la mítica ficción de Telecinco. Miren Ibarguren se estaba este martes 17 de junio junto a Pablo Motos, aunque para promocionar 'Los sin nombre', serie de Movistar Plus+ donde da vida a una mujer que pierde de forma traumática a su hija. Años después, justo cuando empieza a recuperarse, descubre que puede que su hija aún siga con vida.

Dirigida por Pau Freixas ('Todos mienten'), la ficción adapta la novela homónima de Ramsey Campbell, combina «thriller, con misterio y sobre todo, acción imparable» y, según la protagonista, «te atrapa muchísimo». Además, Ibarguren adelantó que se estrena el 26 de junio al completo.

En este trabajo, la intérprete donostiarra ha cambiado completamente de registro. Ella misma comentó durante la entrevista en Antena 3 que la comedia es el género en el que está más entrenada, por lo que «me lo pasé muy bien y muy mal haciéndola», admitió. Tanto es así que se daba un madrugón épico para practicar el llanto. «Los primeros días estaba yo nerviosilla y si me recogían a las 6, me levantaba a las 4 de la mañana para preparar mis cosas y llorar un poco», explicó, despertando la curiosidad del presentador, que quiso saber qué cosas eran esas. «Me flipa esto…», reconoció.

«Tus carpetas, tus imágenes, tus sonidos de actriz para entrar en el papel e ir ensayada de casa», continuó la invitada. Gajes del oficio que fascinaron al presentador de 'El Hormiguero'.

La curiosa herramienta de manifestación de la actriz

Dado que a la hija de la actriz en la ficción la llaman 'la niña milagro' porque resucitó a una joven, el de Requena quiso averiguar si había tenido experiencias paranormales como otros invitados que han pasado por el programa. Sin embargo, pinchó en hueso. «Me da mucho miedo y luego ya con la edad he ido creyendo menos en los milagros y en las cosas que no veo», negó Ibarguren.

«Ahora hablaremos en las cosas en las que crees…», dejó caer Motos. Se refería a Grigori Grabovoi, matemático y clarividente ruso conocido por su sistema de secuencias numéricas que afirma tener el poder de influir positivamente en diversos aspectos de la vida. «Son secuencias de números que te modifican electromagnéticamente y según lo que quieras pedir», expuso la invitada, quien tras verlo en Instagram, lo ha puesto en práctica.

«Es verdad que he estado buscando cosas sobre Grabovoi y estuvo un poquito acusado de montar una secta. Pero ya ahí no me quiero meter», manifestó la intérprete.

Miren Ibarguren estrena serie: 'Los sin nombre' llega a @MovistarPlus el 26 de junio #MirenEH pic.twitter.com/HtgQTbawSI — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 17, 2025

Pablo Motos confesó que también había estado leyendo sobre el polémico matemático, a fin de documentarse para la entrevista. Un comentario que provocó las chanzas de Trancas y Barrancas. «A ti estas cosas te gustan, ¿verdad, Pablo? Los Illuminati… », bromearon las hormigas. Pero lejos de tomárselo a guasa, el presentador se revolvió con las mascotas claramente molesto. «Dejad de decir esa estupidez, que me vais a meter en un lío», las cortó tajante.

Las marionetas intentaron quitar hierro al asunto asegurando que «en verano la gente no se acuerda de nada», Sin embargo, el anfitrión las volvió a frenar con un seco «porque tú no eres yo» para cambiar de tema.