Pablo Motos se va de la lengua y revela un jugoso detalle sobre la boda de Ana Guerra y Víctor Elías: «Están invitados…»

'Sin final' es el título del nuevo trabajo discográfico de Ana Guerra, un álbum donde la canaria mezcla ritmos de pop y reguetón con tintes electrónicos, mientras narra a través de sus canciones cómo transformar las heridas en fortaleza. Recién salido del horno, la artista acudió este miércoles 9 de octubre a 'El Hormiguero' para contar todos los detalles. Que además de hablar de sus proyectos con la invitada, Pablo Motos le preguntaría por su inminente boda era sabido. La ex concursante de 'Operación Triunfo' le dará el sí quiero a Víctor Elías el 31 de octubre. Y de las dos noticias bombas se hizo eco el presentador en cuanto la invitada apareció en plató.

«¿Estás más nerviosa por la salida del disco o por la boda?», preguntó a bocajarro. A lo que ella afirmó sin pensárselo un segundo que «por la boda». «Porque con el disco he hecho lo que me ha dado la gana. Y con la boda también, pero no tengo experiencias anteriores», aclaró la cantante.

Noticia Relacionada Carolina Yuste revela cómo se rodó la bofetada que Luis Tosar le propinó en una impactante escena: «Fueron tres o cuatro» María Robert Los actores estrenan en cines 'La infiltrada', el filme basado en la historia real de una joven policía nacional que se infiltró en ETA

Motos siguió indagando acerca del enlace. También quiso saber, hablando honestamente, si Ana Guerra se ajusta al perfil de novia controladora, o prefiere fluir. «Si me llego a casar hace un año, la que controla», aseguró la ex triunfita, aunque ahora mismo está en un punto «que salga como tenga que salir». «También es la magia de las cosas que quedan como anécdotas. Es decir, te cargas todas las anécdotas si todo sale bien».

No conforme con eso, Motos curioseó cómo fue la pedida de mano. Según contó la cantante, escondió el anillo durante un mes esperando el momento perfecto. Pero un día, se levantó y el momento la encontró a ella como estaba esperando. En medio de una comida familiar, sacó el anillo y le propuso matrimonio a su novio. «Hinqué rodilla y casi no me levanto de ahí», narró entre risas.

Y hablando de anécdotas, el conductor de 'El Hormiguero' desvelo quiénes son los invitados más ilustres de la lista. Aparte de reunir a sus compañeros de 'Operación Triunfo' y posiblemente a parte del elenco de 'Los Serrano', «los Reyes de España están invitados». Por protocolo, apuntó Motos, «si hay una conga deben ir los primeros».

Los consejos matrimoniales de Pablo Motos a Ana Guerra

Además, la invitada le pidió al de Requena algún consejo sobre el matrimonio. «No te acuestes ninguna noche con el problema», sugirió. Pero Guerra dejó claro que nunca lo habían hecho. «Lo llevamos a cabo desde el principio. Y a veces no es necesario llegar a un punto en común, somos personas individuales todas». Continuando con el mismo tema, habló maravillas de la convivencia con su prometido. «De verdad, Pablo, me caso con la mejor persona que conozco», manifestó con emoción.

Tras la pausa de publicidad, llegó el turno de entrar en materia con el verdadero motivo de la visita de Ana Guerra a 'El Hormiguero'. La esencia del disco, explicó enseñando la portada, empieza con una cicatriz que empieza a curarse. También aparece un hilo rojo. «Nos une a todos. Está inspirado además en mi música, porque me une con mucha gente que no conozco».

«Este disco sale de una catarsis personal en 'La luz del martes'», prosiguió contando la artista. A añadió: «de alguna manera, tres años después, es una forma de decir que 'cuando todo es negro, se puede'».