Pablo Motos descoloca a Patricia Conde al confesar el motivo real de su invitación a 'El Hormiguero': «No esperaba esto»

'Tu cara me suena' encara la recta final de la edición, lo que significa que dejará próximamente un hueco libre en el 'prime time' de los viernes que ocuparía la sexta temporada de 'El Desafío'. Una de las ocho celebridades que se sumarán a la aventura será Patricia Conde, quien visitó 'El Hormiguero' la noche del 18 de junio para hablar de lo que le depara su paso por el programa de retos.

La presentadora vallisoletana tiene varios proyectos por delante, como el estreno de la película 'Sujétame el cubata'. Sin embargo, Pablo Motos le confesó nada más sentarse junto a él en la mesa el verdadero motivo de la invitación al programa. «Te voy a ser sincero. Yo te he llamado porque has participado en la nueva edición de 'El Desafío' y todo el mundo se ha quedado loco contigo. No solo por las pruebas, sino que todo el mundo me hablaba bien de ti. Y es tan difícil la unanimidad en la vida que digo 'la tengo que conocer un poco más'. Honestamente, te lo digo de corazón… Todo el equipo me hablaba bien de ti, se lo curra muchísimo, no se queja», reconocía el presentador.

La primera y única concursante confirmada de 'El Desafío'

«Muchas gracias, no esperaba esto. De verdad te lo digo», reaccionó la comunicadora, un tanto cohibida y descolocada ante el inesperado arranque de la entrevista. «Es que encajo mucho mejor los insultos», añadía ella en broma y encantada de estar en 'El Hormiguero'. «Adoro al equipo. De hecho, venir aquí me ha dado mucha nostalgia porque no hago más que ver a gente que trabaja en 'El Desafío'», comentaba. Hay que recordar que los dos formatos son de la misma productora, 7 y Acción. «Son como mi familia, hemos estado cuatro meses conviviendo y es brutal», afirmó.

🔥 Patricia Conde es concursante de la nueva temporada de @eldesafioa3 y este es uno de los momentazos de su paso por el programa #PatriciaCondeEH pic.twitter.com/jyHRVOADtv — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 18, 2025

Patricia Conde es la primera y por el momento única concursante confirmada de la nueva temporada del concurso. Y aunque apenas pudo revelar algún 'spoiler', coincidió con los participantes de ediciones anteriores en que es alucinante la experiencia, «el espectador debería ver lo que pasa detrás de la pantalla», según expresó. «Hay magia entre bambalinas, una cantidad de gente impresionante pendiente de las pruebas, nervios, tensión... Tengo los pelos como escarpias solo de recordarlo».