«No se me olvidará en la vida»: Antonio Banderas desvela lo que nunca ha contado sobre el 23-F

Apenas dos meses habían transcurrido desde la última visita de Antonio Banderas a 'El Hormiguero'. Sin embargo, el malagueño siempre es un valor seguro, de modo que el 'show' de las hormigas volvió a contar con su presencia este lunes 7 de abril. El actor sigue promocionando su musical 'Gypsy', que está a punto de cumplir 150 funciones. Tal y como sucedió con su estreno en Málaga en el Teatro Soho, el espectáculo ha aterrizado en Madrid con éxito rotundo. Tal es así que lo prorrogará hasta el 25 de mayo, como comentó el presentador.

Motos también dejó caer el auténtico motivo de que el invitado repitiera visita tan pronto. «Bueno, nos liamos el otro día en una cena…Vamos a contar la verdad». Según desveló el de Requena, surgió después de que fuese a ver el musical. Sin embargo, no terminó la anécdota porque se le mezclaron las ideas.

.@antoniobanderas sigue con el musical 'Gypsy' en el Teatro Apolo de Madrid hasta el 25 de mayo #BanderasEH pic.twitter.com/GmBigQjig3 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 7, 2025

«Recomendación: ir a verlo. Aunque penséis que no os gustan los musicales. Yo te confieso que no sabía que me gustaban los musicales hasta que empecé a ver los tuyos», recalcó Motos, a quien le pareció que 'Gypsy' «es muy emocionante ver que todo es verdad». «Hay 23 músicos que tocan en directo, los actores cantando, todo suena bien, las luces tienen que entrar en el momento… Entonces, como todo es verdad, te emociona si sale bien».

«¿Cuántas cosas pueden salir mal en un musical?», quiso saber el conductor de 'El Hormiguero'. El actor reconoció que muchísimas «Y nosotros tenemos todas las posibilidades de que eso ocurra, porque llevamos un escenario giratorio, unas cortinas que vuelan según las temperaturas… Es decir, está vivo el escenario. Hay muchas posibilidades de que las cosas no salgan bien».

Pero por esa razón, apuntó, «aparte de los actores y los músicos, tenemos un equipo técnico de primera categoría». «A veces se producen errores, pero esa también es la grandeza del teatro en vivo. El teatro en vivo tiene esa dificultad y esa especie de emoción que se produce en el directo», continuó reflexionando.

Banderas, alias 'Forest Gump' según Pablo Motos

Más adelante el actor acabó compartiendo algunas de las experiencias menos conocidas de su vida. «Creo que no he contado estas cosas en otro momento», admitió. Ante un impactado Pablo Motos, el malagueño empezó narrando que el intento de golpe de estado del 23-F le pilló muy cerca del Congreso de los Diputados. «Estaba viendo una obra de teatro en el Teatro de las Bellas Artes, que está justo detrás. Cuando salimos, era como el covid, no había nadie en Madrid. Bajamos a la Castellana hasta Neptuno, donde había como 2000 personas gritando 'ejército al poder'. Eso no se me olvidará en la vida».

Sin embargo, también vivió en primera línea otros acontecimientos históricos más recientes, como los atentados de las Torres Gemelas en Nueva York, la Primavera Árabe en Túnez, o el comienzo de la Segunda Intifada rodando en Jerusalén. «Es un milagro que estés aquí… Lo que no se es si invitarte a cenar, porque a lo mejor de repente pasa algo», bromeó Motos, que lo bautizó con el mote de 'Forrest Gump'.

Antonio Banderas, como señaló el presentador, es el ejemplo de «estar en el sitio adecuado en el momento oportuno». De hecho, la segunda campaña de Barack Obama para la reelección como presidente se inició en su casa. «Estuvieron dos semanas antes los equipos que mandó la Casa Blanca para preparar el terreno Nos cambiaron internet, los teléfonos… Todo todo todo. Fue muy interesante».

Además, recordó lo primero que hizo su entonces pareja, Melanie Griffith, cuando se encontró con el presidente. «Le contó un chiste de Obama. Fue un poco un 'shock'».

Otra curiosidad que narró el actor es que para recibir al mandatario hubo dos comitivas para reducir las posibilidades de atentado. «Vemos que van llegando helicópteros, motos, y pasa el coche del presidente y se va. Era como 'Bienvenido Mister Marshall'. Inmediatamente después, se repitió la jugada y llegó ya en la segunda».

De él Obama aseguró que «en las distancias cortas es un tipazo». También conoció a Donald Trump. Y las veces que charló con él, repitió el mismo chascarrillo. «Mi mujer tiene el mismo nombre que la tuya, pero en español», desveló Banderas, aunque aclaró que «entonces él no era un político todavía y te digo una cosa, la gente que me lo presentó me dijo que no le hiciera mucho caso»

«Todo el mundo subestimó a Donald Trump y fíjate como estamos…», indicó el presentador. Frase que finalizó Banderas. «Fíjate las Bolsas cómo están».