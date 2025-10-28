Pablo Motos se confiesa: revela la invitada que se le resiste y el famoso actor con el que dijo 'tierra trágame'

Pablo Motos y 'El Hormiguero' (Antena 3) están de enhorabuena. Y es que, el mítico programa de la cadena de Atresmedia está de celebración, ya que ha cumplido 3.000 programas. Así, lo celebraba este lunes con Laura Pausini como invitada y este ... martes, todavía de resaca, el presentador visitaba a Susanna Griso en 'Espejo Público', donde revelaba los secretos y anécdotas del espacio de Trancas y Barrancas.

«Enhorabuena, ¿cómo has amanecido?», comenzaba la entrevista Susanna Griso, «Muy feliz, porque hemos visto la audiencia y estuvo muy bien, sacamos mucha audiencia», comenzaba diciendo Pablo Motos a la presentadora de 'Espejo Público' con la que se sinceraba. «Me siento un poco mayor para ser honesto del todo. Un chaval me preguntó por cuantos años llevaba en el programa, le dije 20 y me miró como si fuera un dinosaurio», reconocía el presentador de 'El Hormiguero' que aseguraba que la periodista era una invitada «agradable de entrevistar».

Entonces, Gema López, copresentadora de 'Espejo Público', le preguntó por si se le había resistido algún invitado. «¿Hay alguno que se haya resistido y sigas intentándolo?», le cuestionaba la periodista a Pablo Motos que respondía alto y claro. «Sí, y me voy a morir sin entrevistarlo, seguramente, George Clooney, me encantaría», afirmaba el presentador de 'El Hormiguero' que añadía otro nombre famoso. «Me encantaría y no desisto en ello, Lady Gaga», aseguraba Motos.

Pero, las revelaciones no quedaron ahí y Pablo Motos confesó cuál había sido el momento 'tierra trágame' más grande que había vivido en 'El Hormiguero'. «Mira, te voy a contar una de las primeras. Para mí era un sueño traer a un internacional, vino Sylvester Stallone, estaba muy ilusionado y fue un golpe detrás de otro, me dijo que el plató tenía que estar a 13 grados y dijo que nadie le podía mirar el derecho de la cara. Yo vi los dos lados iguales, con algunas abolladuras, y también dijo cuando le dije que iba a hacer la sección de ciencia que él no entendía la ciencia», revelaba el presentador en 'Espejo Público'.