Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Josep Martínez, portero español del Inter de Milán, atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
Directo
Rueda de prensa del Consejo de Ministros: el Gobierno aprueba la ley de enjuiciamiento criminal

Espejo Público

Pablo Motos se confiesa: revela la invitada que se le resiste y el famoso actor con el que dijo 'tierra trágame'

El presentador se ha sincerado con Susanna Griso con motivo de los 3000 programas de 'El Hormiguero'

Alessandro Lecquio fulmina a Lamine Yamal y le avisa seriamente: «Genio precoz pero con fecha de caducidad»

Pablo Motos ha visitado a Susanna Griso en 'Espejo Público'.
Pablo Motos ha visitado a Susanna Griso en 'Espejo Público'. antena 3
Mari Carmen Parra

Mari Carmen Parra

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Pablo Motos y 'El Hormiguero' (Antena 3) están de enhorabuena. Y es que, el mítico programa de la cadena de Atresmedia está de celebración, ya que ha cumplido 3.000 programas. Así, lo celebraba este lunes con Laura Pausini como invitada y este ... martes, todavía de resaca, el presentador visitaba a Susanna Griso en 'Espejo Público', donde revelaba los secretos y anécdotas del espacio de Trancas y Barrancas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app