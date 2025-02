Pablo Motos azota a Pedro Sánchez por su decisión y le deja un claro recado: «Por aquí que no venga»

La semana en 'El Hormiguero' arrancó este lunes 29 de abril tal y como acabó la anterior: con la política española como gran protagonista. Tras la no dimisión de Pedro Sánchez y todo el revuelo mediático generado por la decisión del presidente del Gobierno, el programa de Antena 3 decidió dar un giro de guion y cambiar la tertulia de cómicos por la de actualidad

Antes, el formato la visita de un artista español de enorme proyección. Daniel Heredia, más conocido por su nombre artístico Rels B, visitó a Pablo Motos y sus hormigas. El cantante y productor mallorquín es uno de los cantantes más destacados del género urbano. Ha superado los 10.000 millones de reproducciones, y su último disco, 'AfroLOVA' cuenta con más de 300 millones de escuchas en las plataformas digitales.

En su paso por el plató de 'El Hormiguero', Rels B contó los detalles de su nuevo disco, titulado 'A new star is born'. «Después de diez años de carrera, con este disco he decidido volver a mi esencia. El título, de hecho, significa que una nueva estrella ha nacido, pero en mí. En todo este proceso de la fama y la industria», comentó. Así nace este trabajo, que para él, según confesó, «es el mejor».

Las reflexiones de Pablo Motos en la tertulia de actualidad

A continuación, el programa dio paso a la mesa de actualidad, protagonizada por Rubén Amón, Juan del Val, Rosa Belmonte yMaría Dabán. Pero el propio Pablo Motos también se mojaba expresando su opinión. «A la pregunta que se hizo a sí mismo Pedro Sánchez sobre si le merecía la pena seguir gobernando, la respuesta ha sido que sí. Dice que va a gobernar con más fuerza y que va a liderar la regeneración pendiente en nuestra democracia», arrancaba explicando el presentador, poniendo en contexto a la audiencia.

Los cuatro tertulianos criticaron duramente la decisión de Sánchez y el debate derivó hacia el presunto control de los medios de comunicación con el que supuestamente ha amenazado en su discurso, bajo el pretexto de evitar los bulos y desinformaciones difundidas. «En la confusión de lo que es un bulo, que al final es un revoltijo de lo que es verdad y lo que es mentira, lo que le importará finalmente a cada uno será su ideología por encima del sentido común», señaló el de Requena. Para el conductor de 'El Hormiguero', «la idea tan simple de cualquier cosa menos Vox, tiene más poder que todos los argumentos con sentido común que quieras discutir».

Además, durante la charla con los colaboradores, Pablo Motos aseguró que «lo que me da miedo es la idea de país de Pedro Sánchez ¿Voy a gobernar para los que están de acuerdo conmigo? ¿Y a los otros, qué? ¿Los eliminamos?».

Rubén Amón advirtió que «lo que puede hacer es tan preocupante como intervenir la independencia de la justicia y de la prensa. Ya se que le molestamos, pero es nuestra obligación escrutar al presidente. Por eso ha amenazado con supervisar las tertulias», afirmó el periodista. Entonces, el presentador intervino para dejar más claro todavía a Sánchez que en 'El Hormiguero' no es bienvenido. «Por aquí que no venga», soltó entre risas.

No obstante, enseguida retomó el tono serio para expresar su punto de vista. «Una democracia sin oposición no es democracia. Una democracia sin alternancia de poder no es democracia. Un partido no es democrático si no se somete a las críticas. Y hasta ahora todos estábamos muy tranquilos con la democracia. Es como el wifi, todo el mundo lo da por sentado mientras está, pero si se va, se va todo a la porra. Estamos jugando con la democracia», reflexionó el comunicador.

Desde su punto de vista, ahora lo que hay al final en el ambiente es un enfrentamiento. «Este país ha vivido muy bien con la gente pensando de forma distinta y respetándose».