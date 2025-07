Pablo Motos se abre en canal: de los motivos por los que se arruinó dos veces a su futuro tras 'El Hormiguero'

'El Hormiguero' (Antena 3) ya está de vacaciones y mientras todo el equipo del programa de la cadena de Atresmedia se encuentra disfrutando de sus días de asueto, su presentador, Pablo Motos, ha visitado a los chicos del 'podcast' 'Tengo un plan' y desde sus micrófonos se ha abierto en canal a la audiencia, contando los motivos por los que se arruinó en dos ocasiones, la competencia de este año con 'La Revuelta' (La 1) de David Broncano y el futuro tras 'El Hormiguero'.

«¿Qué baches te han marcado en la vida?», le preguntaban directamente a Pablo Motos que respondía sin rodeos. «He tenido momentos muy duros, llevo cinco operaciones serias, de accidentes que he tenido haciendo el gamba, pero cuando perdí el brazo derecho haciendo buceo y, de repente, me rompí el bíceps y me quedé sin mi mano fuerte, la recuperación fue dura», comenzaba manifestando el presentador de 'El Hormiguero' que seguidamente confesaba que se había «arruinado dos veces». «No te lo recomiendo, porque es horroroso la primera vez que te arruinas. Algún multimillonario me ha dicho que hasta que no te arruinas tres veces no haces dinero de verdad. Y este rico, sabía mucho de este tema», exponía Motos que relataba los motivos por los que se arruinó.

«La primera vez me estafó un señor... yo estaba haciendo con él publicidad, vino un señor enfadado a la radio. Nadie le hacía caso y yo le hice caso y me dice que me tienen que hacer un descuento en la publicidad y tal. Yo digo: 'cálmese, señor'. Y entonces fui al director y le digo que hay un señor fuera gritando que lo que quiere es que le haga un descuento y no está el de publicidad. ¿Qué hago?. Me dijo que lo hiciera», relataba Pablo Motos que añadía que le hizo un «10% de descuento» y el individuo le pidió que le llevara la publicidad. «De repente, pasé de ganar 600 euros a 20.000 euros. Con este dinero, en ese momento, te podías comprar de todo. Este señor, un buen día me dijo: 'no tengo tiempo para firmar la publicidad, fírmala tú'. Era un dineral porque era una publicidad nacional... Él desapareció, y me quedé con una deuda de 35 millones de pesetas. Yo pasé en 24 horas de tener mucho dinero y gastar mucho dinero a deber mucho dinero. Yo era un crío y él un estafador», recordaba el presentador de 'El Hormiguero' que también recordaba la segunda vez que se arruinó.

«Me arruiné en la Bolsa. Me explotó la burbuja inmobiliaria en la cara, en 2008. Esto es antes de 'El Hormiguero', empecé a invertir en Bolsa y empieza a entrar dinero rápido. Un día me levanto y veo que estaba perdiendo la mitad. Media hora más tarde había perdido el 75 %, salí con mucha avería. Aprendí que yo no sé ganar dinero en la Bolsa. El dinero rápido es muy peligroso», aseguraba Pablo Motos en 'Tengo un plan'.

Pablo Motos y su guerra con 'La Revuelta'

Pero no solo habló de temas económicos, sino que también se 'mojó' sobre su guerra con David Broncano. «Ha sido brutal esta temporada, porque ha habido pelea. Entonces, la competencia nos ha dado un extra de que la gente se una. Es un equipo que lleva 19 años juntos. Nos ha unido y, por otro lado, hemos estado más finos que nunca», afirmaba Pablo Motos que aseguraba estar muy «contento» con la audiencia, los patrocinadores y la calidad. «Hemos hecho unos programas en esta temporada... de hecho, la audiencia de la temporada 19 ha sido mejor que la del 18. Ahora que acaba y que me voy a ir de vacaciones, todo muy bien. A mí me gusta ganar», afirmaba rotundo el presentador de 'El Hormiguero' que también se sinceró sobre su futuro cuando el programa de Antena 3 eche el cierre.

Pablo Motos, el final de 'El Hormiguero' y su jubilación

«Sí que tengo ideas de cosas que a lo mejor, pues... probamos una cosa que era, solo he hecho una conferencia, pero digo, igual mola dar conferencias y creo que puedo aportar algo y tal. Me gustó mucho la experiencia y entonces, a lo mejor pienso, ¿será suficiente hacer conferencias? Si se acaba 'El Hormiguero', toda esta adrenalina que tienes todos los días, ¿será suficiente con las conferencias o acabarás haciendo alguna otra locura?», se preguntaba el presentador que lo que sí tenía seguro era que no estaba en sus planes jubilarse.

«Me parece una idea a la que hay que darle una vuelta. Por mi experiencia de toda la gente que conozco que se jubila y que no lo ha pensado mucho, lo siguiente es que te pones enfermo y empiezan los problemas de salud, porque una cosa es tener vacaciones, ¿vale? Y otra cosa muy diferente es tener vacaciones y no volver más al trabajo, no volver nunca más. O sea, el precipicio es gigante», zanjaba Pablo Motos sobre su futuro.