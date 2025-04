Pablo Chiapella desvela un gran 'spoiler' sobre los nuevos capítulos de 'La que se avecina'

Pablo Chiapella está ligado irremediablemente al personaje de Amador Rivas, aunque la carrera del actor y cómico es larga y prolífica. El 16 de abril vuelve a los cines con'El casoplón', la nueva película de Joaquín Mazón ('La vida padre').

'Chiape', que coprotagoniza la cinta junto a Raquel Guerrero, se encargó de promocionarla en 'La Revuelta' este miércoles 9 de abril, una noche en la que el cine español fue el protagonista absoluto del 'access prime time'. Mientras David Broncano charlaba con el actor, 'El Hormiguero' entrevistaba a Quim Gutiérrez y Ernesto Alterio por el estreno de 'Un funeral de locos'.

Pero Pablo Chiapella no reniega de su personaje fetiche. Es más, nada más entrar en plató se metía en el papel de Amador y le regalaba a Broncano un cojín del 'Capitán Salami', «el único superhéroe vivo de la televisión». «En torno a 16 años haciendo de Amador», recordó.

El futuro de Amador Rivas como empresario

Un golpe de suerte después del fin de 'Aquí no hay quién viva'. «Estuve los seis últimos capítulos. Me llamaron, yo flipando... y justo se acaba. Para mí fue un drama», reveló el humorista, que no se plantea en ningún caso seguir los casos de Fernando Tejero y despedirse de la serie. «Yo es que me divierto aún mucho, me lo paso bien. La clave son los guionistas, que me siguen sorprendiendo. Al personaje le tengo mucho cariño y me hace ponerme en el papel de un descerebrado. Me lo paso tan bien y me divierto mucho. Por mí, que dure», confesó sobre su permanencia en 'La que se avecina', que rueda actualmente su decimosexta temporada.

Qué bien suena CHIAPELLA como apellido, pero qué golpe de realidad cuando te dice un italiano lo que significa, te lo devuelve a puro Albacete. #LaRevuelta @Pablochape @daviddamiano99 pic.twitter.com/cpGBueYUgY — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 9, 2025

El actor acababa filtrando algunas claves de lo que le depara al personaje en los próximos capítulos sin miedo a los temidos 'spoilers'. Esta temporada tengo una empresa de 'tuc tuc'. «Él va dando información de lo que va pasando, todo lo dice mal y al revés. Además, aprovecha cuando cierra y va a recoger borrachos por las discotecas para llevarlos a casa y los pierde por el camino».

Chiapella coincidía en el escenario del teatro Príncipe Gran Vía con Damiano David, vocalista de Måneskin. Una visita inesperada en 'La Revuelta' que empezó con el italiano desvelando la procedencia del apellido del intérprete. El artista calienta motores para el lanzamiento el próximo 16 de mayo de 'Funny Little Fears', su debut en solitario y mostró un pequeño aperitivo a los espectadores del programa de La 1 interpretando el 'single' 'Born with a broken heart'.